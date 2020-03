Zbog planiranih radova na mreži, za danas su najavljena sljedeća isključenja struje u Banjaluci:

- od 8 do 16 časova dio naselja: Kola-Vukliševići;

- od 9 do 11 časova dio naselja: Potkozarje-Kezići;

- od 9 do 14.30 dijelovi naselja: Dragočaj-Dikevci, Gradina, Pavlovača i Mišin Han;

- od 11.30 do 13.30 dio naselja: Potkozarje-Abrići;

- od 9 do 14 časova dijelovi naselja: Saračica i Debeljaci-Čavrazi.

(Srpskainfo)