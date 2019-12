Bez povećanja poreza, poziv da se prijave nekretnine

Banja Luka ni u narednoj godini neće povećati stopu za obračun poreza na nepokretnosti, koja će ostati na istom nivou kao i protekle četiri godine.

Prema odluci koja će se naći na decembarskoj sjednici gradske skupštine, stopa za oporezivanje nepokretnosti iznosiće 0,20 odsto od procijenjene vrijednosti nepokretnosti, s tim da će poreska stopa na nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost biti duplo manja. Pod ovim nepokretnostima podrazumjevaju se objekti za proizvodnju i objekti za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ukoliko čine zaokruženu proizvodnu cjelinu. Poreska osnovica za obračun poreza na nepokretnost, kako je navedeno – utvrđena je Odlukom o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Banja Luka za 2017. godinu.

U isto vrijeme, gradske vlasti preduzimaju brojne aktivnosti kako bi se dogodine dodatno povećao prihod od poreza na nepokrentnosti i na taj način došlo do novca za nove investicije.

"Oko deset miliona KM godišnje se prikupi od ovog prihoda, iz kojeg se finansiraju infrastrukturni projekti koji podižu kvalitet života svih građana Banje Luke", kazala je načelnik Odjeljenja za finansije, Božana Šljivar.

Na osnovu početnih podataka sa terena koji su dobijeni u okviru pilot projekta na jednoj izabranoj katastraskoj opštini, procjena je da postoji veliki broj neprijavljenih nepokretnosti u Fiskalnom registru Poreske uprave.

"S jedne strane, imamo one koji uredno izvršavaju ono što je zakonska obaveza, pune budžet i obezbjeđuju njegovo funkcionisanje na kvalitetan način i s druge strane, imamo značajan broj onih koji nisu prijavili svoje nepokretnosti", istakla je Šljivar, apelujući, i ovom prilikom, na sve one koji do sada nisu, da prijave nekretnine i plate porez na nepokretnosti.

Kako je istakla, više aktivnosti je pokrenuto da se identifikuju ona lica i pravni subjekti koji to nisu uradili.

U toku je i medijska kampanja, kojom se građanima želi skrenuti pažnja na zakonsku obavezu plaćanja ovog poreza iz kojeg se finansira izgradnja i održavanje različitih komunalnih i infrastrukturnih objekata: vrtića, gradskih i seoskih puteva, mostova, vodovoda, kanalizacija, mostova i slično.