Besplatni treninzi i stipendije

U narednoj godini, Grad će povećati finansijska izdvajanja za sport, a uvećanje će se odnositi i na nove projekte koji su uvedeni ove godine u cilju uključivanja što većeg broja djece u sportske aktivnosti.

Tako će sredstva za jedan od tih projekata – "Sport dostupan djeci" u 2019. godini biti uvećana za čak 54 odsto u odnosu na ovu godinu.

"Ovaj projekat je novina koju smo uveli ove godine i podrazumijeva sufinansiranje članarina u sportskim organizacijama za djecu u nižim uzrasnim kategorijama. Na taj način, želimo da sport približimo što većem broju djece", kazao je načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Dragan Banjac, ističući da će prijedlog gradskog programa razvoja sporta sa prioritetnim oblastima finansiranja razmatrati gradski parlament na sjednici 26. decembra.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat je i jedan od važnijih dijelova Programa razvoja sporta grada za period 2018 – 2022. godine, a ovom novinom zadovoljni su i roditelji, koji su kroz program sufinansiranja članarina znatno rasterećeni.

"Kroz ovogodišnji program sufinansirano je 1.700 članarina, a u narednoj godini planirano je povećanje odnosno da programom bude sufinansirano 2.500 članarina kojima će biti pružena šansa da se djeca bave sportom u svojim klubovima gdje im je to dostupno", kazao je Banjac i dodao da će za te namjene biti izdvojeno oko 77 hiljada KM koje će biti raspoređene putem javnog poziva.

Značajno povećanje je i za projekat "Razvoj sporta kroz školske sportske sekcije", koji podrazumjeva uvođenje dodatnih sportskih sekcija kroz izabranu sportsku aktivnost za učenike od 2. do 5. razreda i učenike od 6. do 9. razreda osnovnih škola.

"Grad je obezbijedio sredstva za nastavak ovog projekta i u novoj školskoj 2019-2020. godini. Kada je riječ o tekućoj školskoj 2018/2019. godini, obezbijedili smo novčane naknade za profesore koji rade sa djecom i sportske rekvizite i opremu za svih 26 škola", kazao je Banjac i dodao da je za te namjene u ovoj godini izdvojeno 54.640 KM, a za narednu godinu planirano je 129.600 KM.

Po prvi put, Grad Banja Luka će naredne godine stipendirati najuspješnije sportiste, i to njih devet, koji su naknadu iz gradskog budžeta stekli zahvaljujući sportskim uspjesima u ovoj godini.

Banja Luka je jedina jedinica lokalne samouprave koja na ovakav način vrši dodjelu stipendija sportistima na osnovu ostvarenih sportskih rezultata, a za ovu namjenu u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 18.600 KM.

"U skladu sa pravilnikom, predložen je spisak kategorisanih sportista, i to dvoje sportista prvog razreda – seniora, te sedam sportista prvog razreda – juniora", kazao je Banjac i dodao da su sportisti razvrstani u četiri kategorije: zaslužni sportista, sportista internacionalnog razreda, sportista prvog razreda i sportista drugog razreda. On je rekao da je njihova kategorizacija izvršena na osnovu programa razvoja gradskog sporta za period od 2018. do 2022. godine.

U narednoj godini za šest odsto biće uvećana i sredstva za osnovni, posebni i dopunski program odnosno za sufinansiranje programskih manifestacija i takmičenja ili manifestacija sportskih organizacija u skladu sa ostvarenim rezultatima.

Finansijska podrška neće izostati ni za projekat obuke plivanja djece školskog uzrasta. I u 2019. godini, Grad će platiti sistematske preglede sportista seniora.

Za sportiste i rekreativce, programom su planirana i sredstava za izgradnju teretana za vježbanje na otvorenom, i to u MZ Česma kod stadiona Fudbalskog kluba "Rekreativo" i u MZ Obilićevo na plaži kod novog mosta na lokaciji "Zelenog".