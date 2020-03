Besplatna dostava osnovnih namirnica za starija i nemoćna lica

Svi Banjalučani stariji od 65 godina, hronični bolesnici, trudnice i osobe s invalidnošću koja im onemogućava kretanje, od sutra imaju besplatnu dostavu osnovnih životnih namirnica na kućnu adresu. Akcija naziva “Niste sami” sprovodi se kako bi se maksimalno smanjilo kretanje i mogućnost zaraze virusom korona ove najugroženije grupe ljudi. Namirnice se mogu naručiti pozivom na broj 065 01 02 03, svakim danom osim nedjeljom, od 08. do 16. časova. Osim gotovinom, namirnice je moguće platiti i bankovnom karticom.

"Vršiće se dostava osnovnih životnih potrepština po kućama i stanovima, ograničenja da nema alkoholnih pića, kozmetike i slično, da po pojedinačnom artiklu to ne može biti više od 3 kilograma, da je to maksimalno 15 artikala, sa sugestijom da to bude višednevna nabavka", kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Za ovu namjenu obezbijeđeno je 40 vozila, sa kapacitetom od 1300 dostava dnevno. Radi se na tome da uskoro bude omogućena i dostava lijekova. Mnoge društveno odgovorne kompanije uključile su se u ovu aktivnost, tako da je zahvaljujući njima akcija omogućena. Jedna od njih je servis dostave “Ceger”.

"Granice dostave koje su usvojene su Zalužanska rampa, dio koji se odnosi prema Pavlovcu iznad Lauša, s druge strane grada prema hotelu Dragana, odnosno Karanovcu i sa četvrte strane je to Vrbanja do Zelenog vira. To su granice do kojih možemo raditi dostavu", kaže direktor servisa dostave "Ceger", Boris Tomić.

Centar za socijani rad Banjaluka juče je otvorio 12 telefonskih linija putem kojih građani mogu prijaviti komšije koji žive sami u domaćinstvu, a nemaju podršku porodice, kako bi im se omogućila pomoć u nabavci hrane i lijekova.

"Mi smo danas imali samo 3 zahtjeva gdje su kolege iz Centra za socijalni rad izašli na teren, odnijeli potrebne lijekove, namirnice, pelene itd", kaže direktor Centra za socijalni rad Banjaluka, Irena Joldžić.

Gradonačelnik Igor Radojičić podsjetio je sve građane da su zabranjena javna okupljanja na gradskim izletištima i roštiljanje u okolini Vrbasa. S obzirom da se radi o proglašenoj vanrednoj situaciji, za kršenje preventivnih mjera može se postupati i po krivičnom zakonu, po kojem je zbog svjesnog širenja zaraze moguća kazna i do dvije godine zatvora, kaže Radojičić.