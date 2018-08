Banjaluka: Za vikend obustava saobraćaja i izmjena linija javnog prevoza

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će u dane vikenda, 1. i 2. septembra, zbog održavanja trke „Banjalučka desetka“ u Parku Mladen Stojanović, u gradu doći do obustave saobraćaja, i to :

U subotu 1. septembra 2018. godine, u vremenskom periodu od 18.00 do 20.00 časova:

u Ulici olimpijskih pobjednika na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Gundulićeve ulice;

u Gundulićevoj ulici – od Ulice olimpijskih pobjednika do ulaska u gradski stadion;

u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, krak pored zgrade Administrativnog centra Vlade RS.

U nedjelju 2. septembra 2018. godine, u vremenu od 9.00 do 11.30 časova:

u Ulici olimpijskih pobjednika – na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Gundulićeve ulice;

u Gundulićevoj ulica – od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save;

u Aleji Svetog Save – od Gundulićeve ulice do Ulice kralja Petra I Karađorđevića;

u Ulici kralja Petra I Karađorđevića – na dijelu od Ulice Marije Bursać do Ulice Mladena Stojanovića;

u Ulici Mladena Stojanovića – na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Trive Amelice.



U nedjelju 2. septembra, od 9.00 do 11.30 časova na linijama javnog prevoza putnika biće izvršene korekcije trase na sljedeći način:

gradske linije 1, 6, 8, 9, 10, 13 i 13 B se preusmjeravaju iz smjera sjevera ulicama Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vidovdanskom, Kninskom, Bulevarom cara Dušana i dalje registovanom trasom, a iz suprotnog smjera istim ulicama obrnutim redoslijedom;

gradske linije 12, 13 A, 13 C, 39 i 39 A se preusmjeravaju iz smjera sjevera ulicama Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vidovdanskom, Kninskom, Bulevarom cara Dušana, Kralja Petra I Karađorđevića, Marije Bursać, Kninskom, Vidovdanskom, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra II, Trive Amelice i dalje registrovanom trasom;

gradska linija broj 9 B Česma – Medeno polje – Centar se preusmjerava iz Gundulićeve ulice desno u Aleju Svetog Save, zatim desno Istočnim tranzitom i dalje postojećom trasom;

gradska linija 13 P se preusmjerava iz Ulice Vuka Karadžića u ulice Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana, Kralja Petra I Karađorđevića i dalje registovanaom trasom, u sprotnom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

gradska linija 14 se preusmjerava iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića Bulevarom cara Dušana, Kninskom, Vidovdanskom, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra II, Trive Amelice, Istočnim tranzitom, Alejom Svetog Save, Gundulićevom, Bulevarom Živojina Mišića, Bulevarom Petra Bojovića i dalje registrovanom trasom, u suprotnom smjeru ulicama obrnutim redoslijedom;

gradska linija 17 A se iz Gundulićeve ulice preusmjerava desno u Aleju Svetog Save, Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Krajiških brigada, Ranka Šipke i dalje registrovanom trasom, u suprotnom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

gradska linija broj 20 Autobuska stanica – Centar – Paprikovac (Ulica Ranka Šipke), se skraćuje, odnosno autobusi će saobraćati od Paprikovca do Centra;

autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga „Malta“.

