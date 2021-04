Banjaluka: Vakcinacija lica starijih od 65 godina bez zakazivanja termina

Moja je kćerka u Njemačkoj, a sin mi je u Norveškoj. Sin mi ima troje djece, željna sam ih. Pa sad kad imam ovo ja ću u toku godine posjetiti i jedno i drugo sine. Ja sam toliko srećna ne znam ima li iko srećniji od mene.

Maska na licu prikrila je osmijeh, ali nije uspjela sakriti sreću u očima Ljubice Knežević. Danas je konačno vakcinisana. Priča, nakon što je godinu dana izolovana od svijeta, sada će se vratiti normalnom životu, ali i što je njoj još važnije, posjetiće svoju djecu koja žive “preko granice”. Ona je samo jedna od mnogih Banjalučana starijih od 65 godina koji su jutros došli na Velesajam, bez prethodno zakazanog termina, kako bi primili svoju dozu vakcine Astra Zeneka.

"Odlučila sam zato što mislim da je to jedini pravi izlaz iz ove pošasti, stvarno. Svuda evo piše ne zbog mene, nego sbog sviju, zbog naših pokoljenja, mlađih osoba, ali i starijih", kažu građani.

Da je mogućnost vakcinacije bez zakazivanja termina penzionerima itekako olakšalo imunizaciju, vidjelo se po redu ispred Banjalučkog velesajma i zainteresovanosti građana.

"Danas je ozbiljno drugačije, prethodnih dana je bilo manje, ali danas su i drugi uslovi. Ono što im treba da bismo ih mi ovdje provjerili kroz sistem su lična karta ili knjižica", kazala je Ljiljana Božić, administrativni radnik.

Prije vakcinacije, koju je obavljalo 10 ekipa, doktori su provjeravali da li zdravstveno stanje pacijenta dopušta imunizaciju.

"Da nema povišenu temperaturu, bolove u mišićima, zglobovima, kašalj neki, znači moramo prvo to da isključimo. Drugo što nas interesujemo da li je neka hronična bolest od koje on boluje pod kontrolom. Sljedeće što nas interesuje je da li je on alergičan na nešto od lijekova", smatra Vesna Lučić Samardžija, specijalista epidemiologije.

Vakcinisanje u Banjaluci se od ponedjeljka nastavlja redovnom procedurom, odnosno prethodnim zakazivanjem. Svi vakcinisani danas su primili Astra Zeneku, koja je, kaže direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske, sigurna i provjerena vakcina.

"Astra Zeneka vakcina je sigurna, ima sve potrebne dozvole i kontrolni nadzor laboratirije Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i njena upotreba je sasvim bezbjedna. Dom zdravlja Banjaluka je želio na ovaj način da pokaže upravo to", rekao je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Još vakcina, različitih proizvođača, uskoro bi trebalo da stigne. Ako pogledamo šta se dešava na globalnom tržištu, mogu reći da sam zadovoljna stepenom i brzinom procesa imunizacije u Republici Srpskoj, poručila je danas predsjednica Srpske Željka Cvijanović.