Zbog radova na elektromreži danas će od devet do 11 časova bez struje biti dijelovi naselja Melina, Subotica, Pervan i Goleši, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.

- Od devet do 14 bez struje će biti dijelovi naselja Udovičići, Plavšići, Konatari, Sutrašnjica i Zelenci, a od 13.30 do 16 časova dio naselja Šargovac. Struju od devet do 14 sati neće imati dio ulice Bože Varićaka, te dijelovi naselja Bistrica-Kovačevići i Rekavice - navedeno je u saopštenju.