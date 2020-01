Banjaluka: Rekordna 2019. po broju turista

Turističkoj organizaciji Banjaluka je od početka januara na ime boravišne takse uplaćeno oko 22.000 KM, što je u odnosu na cijeli mjesec prošle godine, kada je uplaćeno 15.465 KM, povećanje od 41 odsto, rekla je Srni portparol ove organizacije Branka Branković.



Ona je dodala da će do kraja januara to povećanje sigurno iznositi i 50 odsto.

Brankovićeva je podsjetila da je Banjaluka prošle godine proglašena turističkim mjestom, te je boravišne taksa povećana sa dvije na dvije i po KM.

"Informacije govore da će 2019. biti rekordna kada je u pitanju dolazak turista. Prvi podaci kažu da je zabilježeno oko 86.000 dolazaka i između 130.000 i 140.000 noćenja. U odnosu na godinu prije, to je rast do 15 odsto", navela je Brankovićeva.

Prema njenim riječima, to su podaci u koje nisu uključeni turisti koji su za smještaj koristili "stan na dan", a u Banjaluci je registrovano 250 ovakvih smještajnih jedinica čiji korisnici plaćaju boravišnu taksu.

Ona je ocijenila da su u Turističkoj organizaciji Banjaluka zadovoljni posjetom turista za protekle novogodišnje praznike, napominjući da su za Novu godinu u gradu bili popunjeni svi smještajni kapaciteti, što znači da je u gradu bio izuzetno veliki broj turista.

"To su bili "udarni" datumi, ali to ne znači da su svi turisti odjednom napustili Banjaluku jer informacije sa terena pokazuju da je sve do 5. januara zauzetost smještajnih kapaciteta bila 80 odsto. To znači da je veliki broj turista odlučio da duže ostane u našem gradu", rekla je Brankovićeva.

Ona je navela da je u Banjaluci u decembru boravilo oko 2.400 stranaca, između ostalog, sa Tajlanda, iz Kine, Vijetnama, Sirije, Kolumbije, Irana, Irske, Indonezije, Kanade, Švajcarske, Francuske, SAD, Belgije i Turske.

U Gradskoj upravi rekli su Srni da im je Poreska uprava Republike Srpske potvrdila da je tokom novogodišnjih praznika u Banjaluci u trgovini i kafanama potrošeno čak 4,24 miliona KM, odnosno 1,3 miliona KM više nego lani.

Prema njihovim podacima, novogodišnji promet u tri "udarna" dana praznika, odnosno od 30. decembra do 2. janauara, za 43 odsto je veći nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine.

Povodom novogodišnjih praznika na Trgu Krajine bilo je oko 50.000 ljudi kada su nastupale regionalne muzičke zvijezde - Marija Šerifović 30. decembra, 31. decembra pjevali su Јelena Tomašević i grupa "Crvena jabuka", a 1. januara Aleksandra Prijović.