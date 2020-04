Banjaluka: Podijeljeno 450 sjetvenih paketa

Pakete sa sadnicama desetak vrsta povrća, đubrivom, sredstvom za pospješivanje rasta biljaka i svim onim proizvodima neophodnim za uzgoj povrća dobilo je 450 Banjalučana. Sve što su morali sami da obezbijede je zemljište, ostalo su dobili od ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Paket sa sjemenom među prvima je preuzeo Siniša Čekić iz Donjih Kola. Kaže, itekako je dobro došlo.

"U ovoj teškoj situaciji zaista je dobro došao da možemo to zasijati i naravno malo ušparati novca u ovoj krizi", kaže Siniša Čekić, Donja Kola.

Cilj je bio podstaći i one koji se do sada nisu bavili poljoprivredom, a imaju uslove i zemljište za to, da proizvode hranu. Svi koji su iz Banjaluke a prijavili su se za pomoć dobiće ili pakete ili refundiranje troškova, kaže gradonačelnik Igor Radojičić. Takvih je više od hiljadu.

"Pošto bi javna nabavka čak i po skraćenom postupku trajala predugo jer je vrijeme sjetve onda ćemo ići najjednostavnijim načinom a to je refundiranje sa fiskalnim računom za strogo propisane namjene, odnosno sa robama koje se mogu refundirati. Dakle, svi oni koji su u gradu Banjaluci prijavljeni putem Centra za selo biće refundirani za ovakav ili sličan paket", kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

"Ono što je najbitnije jeste da smo se u ovom prvom dijelu vodili da ovi paketi završe kod onih kategorija koje su najugroženije. To su porodice sa višečlanim domaćinstvom, primaoci socijalne pomoći i neke druge ranjive kategorije", kaže Draško Ilić, centar za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka.

Pakete sa sadnicama obezbijedilo je ministarsvo poljoprivrede Republike Srpske, njih 9 hiljada, a još oko hiljadu obezbijedile su lokalne zajednice. Vrijednost jednog paketa je 300 KM.

"Ja sam se obratio i sugerisao svim lokalnim zajednicama da se priključe ovoj aktivnosti, jako je dobro da je većina lokalnih zajednica našla sredstva u svojim budžetima, tako da mi ne govorimo o 9 hiljada porodica ili sjetvenih paketa koji će zasnovati tu proizvodnju ove godine, nego i više od 10 hiljada. Mislimo da je ovo ispravno potrošen novac, Vlada je obezbijedila dodatna 2 ipo miliona KM dodatnih sredstava mimo naših sredstava za podsticaje", kaže Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U toku iduće sedmice biće završena podjela svih paketa sadnica. Ministar Boris Pašalić kaže da je počela i distribucija soje, time što ministarstvo sufinansira 50 odsto sadnica. Planirano je da se na taj način površina zasijana sojom u Srpskoj poveća za 1000 hektara.