Banjaluka: Počela izgradnja još jedne kružne raskrsnice

Počela je gradnja još jedne kružne raskrsnice u gradu Banjaluka. Time će se rasteretiti saobraćaj na Istočnom tranzitu u Ulici Ivana Gorana Kovačića, odnosno kod Lesnine, kojom svakodnevno, u normalnim okolnostima, prođe oko 1100 autobusa. Ovo je samo početak rekonstrukcije čitave ulice i jednog velikog projekta, kaže gradonačelnik Igor Radojičić.

"Ovi sporazumi koje smo razmijenili odnose se na rekonstrukciju Ulice Ivana Gorana Kovačića, to je ulica iza nas, koja treba da se radi u širem profilu do skretanja za Tropik za 4 trake, biciklističkim stazama, pješačkim stazama. Tako da bismo imali sa samo jednim ili dva semaforska regulisanja raskrsnicama povezano od Zapadnog tranzita kod Konzuma, pa do Zelenog mosta", kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Rok za završetak radova na kružnom toku je 120 dana, a koštaće 1,3 miliona maraka. Za rekonstrukciju ulice izdvojena su dodatna 2 miliona.

"Radi se o modernoj kružnoj raskrsnici sa dvije trake, takođe imaćemo dvije ulazne i dvije izlazne trake. Nakon toga ćemo uraditi 140 metara u pravcu Ulice Ivana Gorana Kovačića", kaže v.d. direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske", Nenad Nešić.

Sve javne investicije planirane za ovu godinu ćemo izvesti i svi oni koji imaju ugovore sa Gradom mogu računati da ćemo finansirati sve što je prethodno dogovoreno, bez obzira na trenutnu situaciju u vezi sa virusom korona, kaže gradonačelnik Radojičić.