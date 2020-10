Banjaluka: Od ponedjeljka u funkciji nova autobuska linija

Od ponedjeljka, 2. novembra, počeće da saobraća nova gradska linija, preko novoizgrađene saobraćajnice na mjestu nekadašnjeg "Voćnjaka" koja će spojiti više gradskih naselja sa Univerzitetskim kliničkim centrom.

"Riječ je o novoj liniji "Lauš – Paralela – Centar – Zeleni most", koja će nositi oznaku "linija broj 7"", kažu u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Kako su pojasnili, autobusi na navedenoj liniji saobraćaće ulicama Jovanke G. Zmijanjke, Vladike V. Nastića, novoizgrađenom saobraćajnicom (paralelom), Zelengorskom, zatim Ulicom Ranka Šipke, kroz centar do novog mosta u Obilićevu i TO Bema. Početno stajalište linije na Laušu biće u ulici Jovanke Gajić Zmijanjke, a kod TO "Bema" će se poklapati sa početnim stajalištem linije broj 13.

Na ovaj način će se ostvariti veza UKC-a sa naseljima Lauš i Kočićev vijenac, te Domom za stara lica i Obilićevom sa jedne strane. U isto vrijeme, otvaranjem ove linije, ostvariće se bolja povezanost UKC-a sa centralnom gradskom zonom i uvezivanje sa ostalim linijama.

U početnoj fazi, autobusi će saobraćati na svaki sat vremena svakog dana, a, u zavisnosti od broja putnika, planirano je uvođenje i dodatnog broja polazaka. Iz smjera Obilićeva prvi polazak će biti u 6:30, a iz smjera Lauša u 6:00 časova.

Polasci sa terminusa Obilićevo (TO Bema):

06,30 07,30 08,30 09,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30

Polasci sa terminusa Lauš:

06,00 07,00 08,00 09,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00