Banjaluka: Obustava saobraćaja 5. 7. 8. i 9. januara

Zbog manifestacija koje će biti organizovane povodom 9. januara – Dana Republike Srpske, u Bnajaluci će biti obustavljen saobraćaj na sljedeći način:

5.januara:

od 8.00 do 19.00 časova, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Pošte RS do Ulice Marije Bursać.

Korekcije na trasama javnog prevoza putnika:

Stajalište „Boska“ će biti van funkcije jer će autobusi iz smjera Gradskog mosta biti preusmjereni na Kninsku i Vidovdansku ulicu (Stara autobuska stanica);

iz smjera Fabrike duvana, sva stajališta su u funkciji i autobusi će nakon Pošte biti preusmjereni u Ulicu Milana Tepića.

7.januara:

od 8.00 do 19.00 časova, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Pošte RS do Ulice Marije Bursać.

Korekcije na trasama javnog prevoza putnika:

stajalište „Boska“ će biti van funkcije jer će autobusi iz smjera Gradskog mosta biti preusmjereni na Kninsku i Vidovdansku ulicu (Stara autobuska stanica);

iz smjera Fabrike duvana, sva stajališta su u funkciji i autobusi će nakon Pošte biti preusmjereni u Ulicu Milana Tepića

8. januara:

od 09.30 do 10.40 časova, u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve do Bulevara Srpske vojske;

od 10.30 do 12.00 časova, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Narodnog pozorišta do Ekvatora;

od 12.00 časova pa nadalje po potrebi, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od zgrade Vlade RS do Ekvatora.

Korekcije na trasama javnog prevoza putnika:

na liniji broj 14 B Autobuska stanica – Borik – Starčevica, u vremenu od 9.30 do 10.40 časova, autobuse sa Rebrovačkog mosta preusmjeriti Istočnim tranzitom na autobusku stanicu,

na gradskoj liniji 14 Starčevica – Centar – Starčevica, u vremenu od 10.30 do 12.00 časova, izvrši preusmjeravanje autobusa iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića u ulice Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, i dalje postojećom trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

na gradskoj liniji 14 Starčevica – Centar – Starčevica, u vremenu od 12.00 časova, izvrši preusmjeravanje autobusa iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića u ulice Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, Prvog krajiškog korpusa, Olimpijskih pobjednika (Kalvan), Gundulićevu, i dalje postojećom trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na gradskoj liniji broj 17A Starčevica – Nova bolnica, u vremenu od 12.00 časova, izvrši preusmjeravanje autobusa Gundulićevom ulicom, Olimpijskih pobjednika (Kalvan), Prvog krajiškog korpusa, i dalje postojećom trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

na liniji broj 20 Autobuska stanica – Centar – Paprikovac (Ulica Ranka Šipke), saobraćati autobusima od Paprikovca do Centra.

9. januara:

od 07.00 časova: Ulica kralja Petra I Karađorđevića (na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana),

od 10.00 časova:

Ulica kralja Petra I Karađorđevića (na dijelu od Aleje Svetog Save do zgrade Vlade RS) i u Ulici Mladena Stojanovića (na dijelu od Vlade RS do Malte);

Ulica olimpijskih pobjednika (na dijelu od Gundulićeve do Prvog krajiškog korpusa);

Aleja Svetog Save – Vuka Karadžića (na dijelu od Crkve svete Trojice do Vidovdanske);

od 12.00 – 17.00 časova:

Aleja Svetog Save (od Gundulićeve do Istočnog tranzita)

Korekcije u javnom prevozu putnika:

na linijama javnog prevoza koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana i Ulicom Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice izvršiće se preusmjeravanje autobusa Ulicama Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog Krajiškog korpusa, Vidovdanska i Kninska

na liniji broj 14b Autobuska stanica – Borik – Starčevica, u vremenu od 12,00 do 17,00 časova, autobusi sa Rebrovačkog mosta će biti preusmjereni Istočnim tranzitom na Autobusku stanicu,

na liniji broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica izvršiće se preusmjeravanje autobusa iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra II, Trive Amelice, Istočnim tranzitom do Rebrovačkog mosta i dalje postojećom trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji broj 17A Starčevica – Nova bolnica izvršiće se preusmjeravanje autobusa od Rebrovca Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom,

na liniji broj 20 Autobuska stanica – Centar – Paprikovac (Ulica Ranka Šipke), autobusi će saobraćati od Paprikovca do Centra.

na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, autobusi će saobraćati samo do parkinga „Malta“.

9.januara biće zatvoreni sljedeći parkinzi:

kod zgrade RTRS-a

Kraš

Stara autobuska stanica“

Stari Zenit

Kastel