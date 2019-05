Banjaluka: Obustava saobraćaja 11. i 12. maja

Zbog održavanja Banjalučkog polumaratona, u subotu i nedjelju, 11. i 12. maja, biće obustavljen saobraćaj na više lokacija u gradu.



Od subote u 16.00 časova do nedjelje u 13.00 časova, saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića.

U nedjelju 12. maja 2019. godine, saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama:

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Mladena Stojanovića i u Ulici Mladena Stojanovića u vremenu od 07,00 do 11,30 časova;

Trive Amelice, na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Bulevara Srpske vojske, u vremenu od 07,00 do 11,15 časova;

Bulevar Desanke Maksimović, potpuna obustava saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci, gledano iz smjera Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, u vremenu od 07,00 do 09,15 časova;

Ulica majke Jugovića, na dijelu od Bulevara Desanke Maksimović do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, potpuna obustava saobraćaja, u vremenu od 07,00 do 09,15 časova;

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića na dijelu od Ulice majke Jugovića do Ulice Cara Lazara, u vremenu od 07,00 do 09,15 časova;

Cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Patre, Patre i Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Patre do Ulice cara Dušana, u vremenu od 07,00 do 10,15 časova;

Ive Andrića, u vremenu od 07,00 do 10,15 časova;

Cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice krajiških brigada (zapadni tranzit) u vremenu od 07,00 do 10,15 časova;

Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada (zapadni tranzit) do Ulice kralja Petra II i Ulica kralja Petra II na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice Milana Radmana i Ulica Milana Radmana, na dijelu od Ulice kralja Petra II do Ulice srpskih pilota, u vremenu od 07,00 do 10,00 časova;

Srpskih pilota, na dijelu od Ulice Milana Radmana do Ulice Jovana Dučića i Ulica Jovana Dučića, na dijelu od Ulice Srpskih pilota do Ulice Marije Bursać, u vremenu od 07,00 do 10,30 časova;

Marije Bursać, u vremenu od 07,00 do 10,30 časova;

Vidovdanska, na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Prvog krajiškog korpusa, u vremenu od 07,00 do 10,45 časova;

Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice olimpijskih pobjednika, u vremenu od 07,00 do 10,45 časova;

Olimpijskih pobjednika, u vremenu od 07,30 do 11,00 časova;

Aleja Svetog Save, u vremenu od 07,30 do 11,00 časova;

Bulevar vojvode Živojina Mišića, na dijelu od Bulevara Srpske vojske do Bulevara vojvode Radomira Putnika, Bulevar vojvode Radomira Putnika i Trg srpskih vladara na dijelu od Bulevara vojvode Radomira Putnika do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, u vremenu od 07,30 do 11,00 časova;

Cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića u vremenu od 07,00 do 13,00 časova.

Izmjene na trasama javnog prevoza

U nedjelju 12. maja 2019. godine, u vremenskom periodu od 7,00 do 11,30 časova (za vrijeme obustave saobraćaja) na linijama javnog prevoza putnika izvršiće se korekcije trase na sljedeći način:

linije 1 i 6 se preusmjeravaju u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom;

linije 3, 3B i 9B mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju desno na Bulevar vojvode Petra Bojovića, zatim desno u Bulevara vojvode Živojina Mišića, Ulicom Ada do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i nazad ka Vrbanji;

linija 17A se preusmjerava na Bulevar Srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom;

linije 13, 13A i 13C se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinskom, Solunskom, Skendrea Kulenovića, Radoja Domanovića, Omladinskom, Krajiških brigada, Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom;

linije 8 i 13B se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit, Omladinskom, Solunskom i dalje postojećom trasom;

linija 9 Česma – Centar – Desna Novoselija i Desna Novoselija – Karanovac zadruga se perusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinskom, Bolanog Dojčina, Manjačkih ustanika, Vojvode Uroša Drenovića i dalje magistralnim putem do mosta u Karanovcu i dalje prema Fabrici vode;

linija 14 mijenja trasu, tako da se autobusi na trasi za smjer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevarom Srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića Krajiških brigada, Omladinskom, Solunskom, Skendrea Kulenovića, Radoja Domanovića, Omladinskom, Krajiških brigada, Ivana Gorana Kovačića, Bulevarom Srpske vojske, Bulevarom vojvode Petra Bojovića, Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, i dalje postojećom trasom, a autobusi na trasi za smjer B neće saobraćati;

linije broj 10, 17 i 20 ne saobraćaju;

linija 14B se preusmjerava iz Bulevar vojvode Petra Bojovića, Istočnim tranzitom i dalje postojećom trasam;

linije 12, 13P, 19, 39 i 39A se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada, Omladinskom, Solunskom, Skendrea Kulenovića, Radoja Domanovića, Omladinskom, Krajiških brigada, i dalje postojećom trasom;

linija BanjaLuka – Ljubačevo, mijenja trasu tako da će se za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi biti preusmjereni, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinskom, Bolanog Dojčina, Manjačkih ustanika, vojvode Uroša Drenovića i dalje magistralnim putem do mosta u Karanovcu i dalje postojećom trasom i nazad istom trasom obrnutim redosljedom;

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera lijeve Novoselije se preusmjeravaju ulicama Bolanog Dojčina, Omladinskom, Krajiškog brigada i Ivana Gorana Kovačića;

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera se preusmjeravaju Ulicom Ivana Gorana Kovačića do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom;

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera Bronzanog majdana se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada i Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom;

linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju na Bulevar Srpske vojske i dalje postojećom trasom.