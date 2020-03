Banjaluka nastavlja sa praćenjem situacije

U Banjaluci se nastavlja s konstantnim i preciznim praćenjem epidemiološke situacije. Dva registrovana slučaja iz ovoga grada, otac i maloljetno dijete, hospitalizovani su u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Svi testovi koji su rađeni đacima i nastavnicima Osnovne škole “Branko Ćopić” u koju ide zaraženi učenik, negativni su na virus korona. Sve neophodne izvještaje o situaciji u gradu ima i prvi čovjek Banjaluke.

“Nesumnjivo će u narednih 14 dana đaci iz odjeljenja u kome je oboljeli učenik biti upućeni, odnosno, već su na kućnom tretmanu, kućnoj izolaciji. Njima će biti uručena rješenja, kako to već Zakon nalaže. Isto tako, dobiće od zdravstvene ustanove jasno uputstvo zašto se nalaze u izolaciji, kako da se ponašaju, na šta se to odnosi, kako bi znali u narednih 14 dana kakvim mjerama i aktivnostima da podliježu, uključujući i to da u slučaju bilo kakvih simptoma ili pojavljivanja nečega sumnjivog da treba da se jave zdravstvenoj ustanovi”, kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Ako situacija ostane ista, đaci te banjalučke škole trebalo bi da se vrate u svoje klupe već u ponedjeljak. Sa svojim aktivnostima nastavlja i Dom zdravlja Banjaluka. Kažu, javlja im se manji broj pacijenata sa respiratornim tegobama.

“Pod zdravstvenim nadzorom se u Domu zdravlja Banjaluka, na teritoriji grada Banjaluka, do juče do 16 č nalazilo ukupno 118 pacijenata. Oni su svi bez tegoba i stabilnog zdravstvenog stanja i imamo 40 pacijenata koji se nalaze u kućnoj izolaciji”, kaže direktor Doma zdravlja Banjaluka, Nevena Todorović.

Banjalučki Gradski štab za vanredne situacije ocijenio je da su sve službe u funkciji i da ispunjavaju svoje zadatke. Nastaviće sa svojim radom, te pratiti situaciju. Voditi računa o ličnoj higijeni, javiti se zdravstvenim ustanovama ukoliko se pojave simptomi, te da za paniku mjesta nema, i danas su bile najvažnije poruke.