Banjaluka mora da živi i nastavi sa funkcionisanjem

Dogovor u vezi sa budžetom je neophodan, ali to do sada nije bilo moguće s jednostranim mišljenjem gradonačelnika koji je predložio budžet koji u ovom trenutku ne odgovara razvoju grada. Kaže to za ATV Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Po sistemu “uzmi ili ostavi i čekao zadnji dan. Nije nas zvao ni na dogovore. Čekao je zadnji dan i onda kao SNSD nije za usvajanje budžeta. Ali evo, mislim da je i posljednja zastava pala. On je dokazao da nije adekvatan za vršenje dužnosti gradonačelnika, jer nije ni shvatio gdje se nalazi. Banjaluka je kulturan grad, grad razvoja, grad studentskog života. Svi gradonačelnici, kada krenemo od Davidovića, Gavranovića, Radojičića, znači to su bili ljudi školovani, pismeni, kulturni i normalno vodili grad", izjavio je Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka. U Banjaluci su, sve dosad, realizovani značajni infrastrukturni projekti, podsjeća srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Najveći grad Republike mora da živi i nastavi s funkcionisanjem. Za loše poruke i manipulacije građanima, nema mjesta, kaže Dodik. “Ako ne možete da izdržite čišćenje grada, gospodine, obratite se Vladi, niko neće dozvoliti da grad koji je reprezent za Srbe u Republici Srpskoj šalje negativne poruke. Usvojićemo budžet na prvoj narednoj sjednici, jedino ako ga gradonačelnik ne povuče iz svojih kalkulacija. Naravno da su pripremljeni amandmani u funkciji da se pomognu ljudi ovdje", rekao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH. Značajna sredstva su ulagana u sve lokalne zajednice u Srpskoj, bez obzira u kom dijelu se nalaze, tvrdi Dodik. Kaže da samo postoje neodgovorni pojedinci koji pokušavaju da kažu da do njihovog dolaska na funkciju ništa nije valjalo.