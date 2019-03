Banjaluka: Ljetno radno vrijeme za kafiće i restorane

U svim ugostiteljskim, te objektima koji obavljaju trgovinsku i zanatsku djelatnosti na području Banjaluke od sutra će se primjenjivati ljetno radno vrijeme.

Za ugostiteljske objekte, koji se nalaze u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, ljetno radno vrijeme je od 7.00 do 24.00 časa svakog dana, saopšteno je iz Gradske uprave.

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće smješteni van stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja u ljetnjem periodu mogu da rade od 7.00 do 24.00 časa radnim danima, te od 7.00 do jedan čas iza ponoći vikendom.

Iz Gradske uprave navode da restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće, kojima je dodijeljen znak kvaliteta "Zlatna kašika" radnim danima mogu da rade od 7.00 do jedan čas iza ponoći radnim danima i od 7.00 do dva časa iza ponoći vikendom.

Noćni klubovi mogu da rade od 19.00 do tri časa iza ponoći radnim danima, te od 19.00 do četiri časa ujutro vikendom, a svadbeni saloni od 7.00 ujutro do četiri časa iza ponoći.

Objekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost dužni su da se u ljetnjem periodu godine pridržavaju propisanog radnog vremena, odnosno da organizuju svoje poslovanje u periodu od 7.00 do 23.00 časa.

Kako navode iz Gradske uprave, ljetno radno vrijeme primjenjuje se do 30. septembra.