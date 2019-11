Banjaluka i Kumanovo – saradnja duga sedam godina

Povodom 11. novembra, koji se u Kumanovu obilježava kao Dan opštine, predsjednik Skupštine Grada Banjaluka, Zoran Talić, posjetio je taj bratski grad, sa kojim Banjaluka ostvaruje saradnju još od 2012. godine.



Tada je formalizovan Memorandum o saradnji između Banjaluke i Kumanova, a ove godine je prijateljstvo krunisano i potpisivanjem sporazuma o bratimljenju dva grada u Banjaluci.

"Već sedam godina se redovno posjećujemo i razmjenjujemo iskustava u oblastima kulture, ekonomije i međunarodne saradnje. Posjeta Kumanovu povodom Dana opštine je još jedna prilika da učvrstimo naše bratske veze i razgovaramo o mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekata. Saradnja između gradova sve više dobija na značaju, jer pomaže u prevazilaženju granica. U dosadašnjoj saradnji osjeti se jedno iskreno prijateljstvo između naših gradova i ono što uvijek možemo da preuzmemo od naših prijatelja iz Kumanova jeste to gostoprimstvo i srdačnost", rekao je predsjednik Skupštine Grada Banjaluka, Zoran Talić, dodajući da su bratske veze sa Kumanovom mnogo puta dokazane i da će dva grada nastaviti da ih unapređuju i proširuju.

Bratske veze posebno su došle do izražaja tokom poplava u Banjaluci 2014. godine, kao i u vanrednoj situaciji u Kumanovu 2015. godine - kada su dva grada upućivali nesebičnu pomoć jedan drugom.

"Posljednjih sedam - osam godina naši gradovi sarađuju intenzivno na svim poljima, počevši od kulture, umjetnosti do sportskih aktivnosti i privrede. Ono što je najbitnije, bili smo jedni uz druge u najtežim momentima, i to kada je Banjaluka 2014. godine imala probleme sa poplavama, ali isto tako i 2015. godine kada je naš grad imao nemile događaje, prva je Banjaluka pomogla i to jako cijenimo", naglasio je Maksim Dimitrievski, gradonačelnik Kumanova.

Ovogodišnja svečanost u Kumanovu u znaku je 500. godišnjice od osnivanja grada i 75. godišnjice oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Zoran Zaev, premijer Sjeverne Makedonije, čestitao je Kumanovu istorijski jubilej, poručivši da je to veliki dan ne samo za Kumanovo i Makedoniju, već i za sve prijatelje u regionu, izražavajući nadu da će se u narednom periodu ostvariti još veća i bolja saradnja među bratskim gradovima i državama. Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice iz političkog i javnog života, među kojima su gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. U delegaciji Grada Banjaluke, učestvovao je i načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Dragan Banjac.