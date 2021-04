Banjaluka: Gradonačelnik predstavio 100 dana svog mandata

Besplatnog prevoza za osnovce i penzionere nema, sufinansiranja privatnih vrtića nema, neradne nedjelje još nema. Radimo sistemski, to je i nakon 100 dana mandata glavni odgovor gradonačelnika Banjaluke za sva neispunjena predizborna obećanja. Ipak, Draško Stanivuković kaže, mnogo toga je uradio dosad – formirao tim za reviziju, ukinuo kandže za automobile, te, kako on tvrdi, “obračunao se s kriminalom i korupcijom”. Ni ovaj put nije izostala samopromocija, pa je gradonačelnik u 25 minuta sumirao sve čime je imao da se pohvali. Banjaluka je, tvrdi Stanivuković, grad promjena. Za sve što nije ispunio, krivi su drugi.

"Ipak mi ovdje ulogu dijelimo pola – pola. To znači da ja činim jedan dio vlasti, ali skupštinska većina u ovom trenutku čini drugu vlast. Imamo tu veliku opstrukciju. Postoji hronologija događaja sa kojima ćemo da krenemo u tako jednu vrstu akcije. Sastoji se od četiri-pet koraka. To su stvari za koje smo se opredjelili da radimo u naredne četiri godine. Smatramo da je važno i ambiciozno 20% sufinansiranja javnog prevoza za naše penzionere i to je sistemski. Nije 100 odsto, nego 20 odsto, ali imamo još naredne tri godine", kazao je Draško Stanivuković.

Stotinu dana mandata Draška Stanivukovića mogu se pamtiti samo po tome što je prvi put u istoriji grada Banjaluka bila puna smeća, ocjena je predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka. Vlado Đajić kaže, SNSD će težiti da se pozicija gradonačelnika vrati pismenim, obrazovanim ljudima, koji znaju obavljati taj posao.

“Nigdje nije zabilježeno da gradonačelnik čim je postavljen tu kaže, meni ne treba skupštinska većina. To je dokaz njegovog bezobrazluka, primitivizma, nepoznavanja elementarnih principa. Svi gradonačelnici prije njega su bili i kvalifikovani i školovani ljudi. Da ne govorim i Radojičić, Gavranovića, Davidovića, znači nikada nisu pravili neke performanse, glume, skiku, galamu, vrijeđanja. Banjaluci ne trebaju problemi", rekao je Vlado Đajić, predsjednik GO SNSD-a Banjaluka.

Lavina komentara na 100 dana rada gradonačelnika krenula je na društvenim mrežama. Dok jedni likuju, drugi su ogorčeni.

Poređenja radi, prethodni gradonačelnik Banjaluke, nakon 100 dana mandata izašao je pred javnost sa 2.100 riješenih predmeta građana. Prema tadašnjim podacima, 25 odsto njegovog izbornog programa je pokrenuto. Za nešto više od tri mjeseca u rad su puštena dva mosta, vodovod, pomoćni fudbalski stadion, a radilo se i na rekonstrukciji banjalučkog Doma zdravlja.