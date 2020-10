"Analizirajući broj karata, možemo reći da je smanjen broj putnika zbog situacije. Da se ne bi išlo u neke nove redukcije, Skupština grada je na vanrednoj sjednici donijela odluku da izvrši subvenciju odnosno pomoć privrednim društvima koja obavljaju javni prevoz na području grada i u tu svrhu će se iz budžeta grada izdvojiti 450.000 maraka do kraja godine. Dakle, nema redukcije polazaka bez obzira na smanjen broj karata. Od 1. septembra se vrši subvencija đačkih karata i cijena mjesečnih karata za đake je umanjena za 10 maraka", rekao je Slavko Davidović, šef odsjeka za saobraćaj u Gradskoj upravi Banjaluke.

Na određenom broju linija smo izvršili prilagođavanje polazaka

"Pratimo situaciju u gradu i što se tiče novih naselja i otvaranja i u skladu sa tim vršimo otvaranje novih linija i preusmjeravanje nekih drugih, rekao je Davidović i dodao:

"Mi smo najavili prije mjesec dana kada je zatvoren javni poziv za izbor prevoznika za novi sedmogodišnji period da će doći do određenih korekcija i trasa linija i uvođenja linija. Što se tiče nove linije od prvog januara bi trebalo da bude uvedena linija broj 7, koja će ići sa Lauša novoizgrađenom paralelom, skretaće do UKC-a, zatim se vraćati u Zelengorsku ulicu, Ulicu Ranka Šipke, dolaziti do Pozorišta, skretati u centar grada do Zelenog mosta i preko mosta dolaziti do tvornice obuce obuće Bema. Na ovaj način čemo više gradskih naselja povezati sa UKC-om što do sada nije bio slučaj. Dom penzionera dobija kompletnu vezu sa UKC-om. Ono što mogu da kažem je da nećemo čekati da ova linija krene 1. januara, linija kreće početkom idućeg mjeseca, tačnije 2. novembra. Što se tiče korekcije trasa, pojedine linije biće preusmjerene pored TC Delta i kod Administratvinog centra Vlade RS će biti izgrađana stajališta za autobuse.