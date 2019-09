Banjaluka će dobiti novi most na Vrbasu namijenjen za teretni saobraćaj

Poslije izgradnje novog mosta na mjestu nekadašnjeg Zelenog mosta u Obilićevu, Banja Luka bi trebalo da dobije još jedan most preko Vrbasa, i to 220 metara uzvodno od postojećeg, jednosmjernog mosta u Srpskim toplicama.

Naredne sedmice biće raspisan tender za izbor izvođača budućeg mosta preko Vrbasa u Toplicama, što je i jedan od prvih koraka za realizaciju ovog velikog projekta na terenu.

"Ukoliko postupak javne nabavke prođe bez poteškoća, nadam se, da ćemo do kraja oktobra izabrati firmu koja će biti zadužena za taj posao i da će izvođač bez obzira na kraj građevinske sezone, do kraja godine moći obaviti određene radve na terenu", kazao je načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, dodajući da je predviđeno da rok za izgradnju novog mosta bude 10 mjeseci.

Grad će za ovaj jedan od najvećih ovogodišnjih infrastrukturnih projekata na području grada, iz budžeta izdvojiti oko dva miliona KM, uz dodatnih 600.000 KM za gradnju pristupnih saobraćajnica.

Sandić naglašava da će novi most ubrzati saobraćaj u ovom dijelu Banje Luke, te, prije svega, omogućiti prolaz teretnim vozilima što do sada nije bilo moguće s obzirom na to da je sadašnji most jednosmjeran sa ograničenom težinom.

Prema idejnom rješenju, budući most u Toplicama imaće raspon od 65, a širinu 11 metara. Pored dvije saobraćajne trake po tri i po metra, biće izgrađene i pješačke staze širine po dva metra. Ovaj most primarano će biti namijenjen za teretni saobraćaj, s obzirom na to da će preko njega cirkulisati teretni saobraćaj u pravcu Istočnog tranzita.

Projektom je predviđeno da most bude građen sistemom konzolne gradnje od čelika i betona kao spregnuta konstrukcija. Na ovaj način gradnje projektanti su se odlučili zbog konfiguracije terena i izuzetno uskog prostora na kojem će se nalaziti buduće gradilište.

Grad je s predstavnicima Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ dogovorio da se sadašnji most u okviru kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko banje dodatno uredi i transformiše u pješački most, dok bi se novi most za prelaz vozila gradio.