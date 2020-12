Zbog radova na elektromreži danas će od osam do 16 časova bez struje biti dijelovi naselja Bronzani Majdan i Slavićka, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.

-Od 8.30 do deset časova električne energije neće imati poslovna zona “Incel”, a od deset do 11.30 časova i dio ulice Veljka Mlađenovića. Struju od devet do 14 časova neće imati ni potrošači u dijelu ulice Jovana Dučića, te dio naselja Krčmarice - dodaje se u saopštenju.