Banjaluka: Besplatna dostava namirnica za starija i bolesna lica

Grad Banja Luka, od sutra, 19. marta, omogućiće dostavu hrane i drugih namirnica starijoj populaciji, bolesnim i nemoćnim, odlučeneno je na sjednici Štaba za vanredne situacije;

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da je za starija lica, lica sa invaliditetom i hronične bolesnike omogućena besplatna dostava namirnica.

Cilj akcije pod nazivom „Niste sami“ jeste da potencijalno najugroženije kategorije od korona virusa ostanu kod kuće, a da im namirnice, na brz i efikasan način, budu dostavljane u njihova domaćinstva.

Servis za dostavu namirnica počeće sa radom sutra, u 08.00 časova, a biće aktivan sve dok traje aktuelna epidemiološka situacija;

Pravo na korištenje usluga servisa imaju osobe starije od 65 godina, kao i hronični bolesnici, trudnice, slabovida lica i druge, zdravstveno ugrožene kategorije stanovništva;

Sistem je sljedeći: korisnik poziva telefonom kol centar servisa na broj 065/ 01 02 03, ostavlja potrebne lične podatke, i radnicima kol centra govori koje su mu namirnice potrebne;

Namirnice se mogu naručivati u periodu od 08.00 do 16.00 časova, a isporuka se obavlja do 18.00 časova;

Po dostavi potrebnih namirnica, dostavljaču se plaća roba uz izdati fiskalni račun;

Кorisnici sistema platiće namirnice po cijeni kao u tržnom centru, bez dodatnih troškova na ime dostave;

Sistem pokriva urbano područje Banje Luke (u sljedećim granicama: do Кaranovca – do motela Dragana, do željezničke rampe u Zalužanima, do Pavlovca, te do Šargovca);

Ograničenja: moguće je naručiti do 15 namirnica (u najvećoj pojedinačnoj težini do tri kilograma), s tim da nije moguće naručivati alkohol i „luksuznu“ robu;

Кroz par dana, u funkciji će biti i servis za dostavu lijekova istim kategorijama stanovništva;

Akciju su pomogle sljedeće kompanije: MF banka, Mtel, Adiko banka, Nova banka, Sber banka, Šparkase banka, Кrajinapetrol, Gasprom, Nestro petrol, Banjalučka pivara, Ceger, kompanija „Malbašić“, Euro gas, DM market i apoteka „Zenit“.

Boris Tomić, direktor servisa "Ceger", rekao je da će sve resurse staviti na raspolaganje građanima Banjaluka.