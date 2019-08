Banjaluka: 340 kamera pokriće 110 lokacije

Parkovi, mostovi, sportski objekti, trgovi, dio je onoga što će se u Banjaluci uskoro naći pod video nadzorom.

Za postavljanje je zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. 340 kamera pokriće 110 lokacija u najvećem gradu Srpske.

“Grad Banjaluka je partner u smislu uslova, urbanističko – tehničke dokumentacije i lokacija i Grad Banjaluka finansira komunikaciju, znači prenos podataka. Izbor opreme, instalaciju opreme i ostalo radi MUP", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Kako nam je rečeno, među opremom će se naći i kamere za prepoznavanje lica i snimanje tablica na automobilima. U banjalučkoj Policijskoj upravi kažu, kamere će im olakšati posao

“Dosta je takvih slučajeva gdje su nam pomogle kamere sa nekih društvenih preduzeća, firmi, privatnih, ugostiteljskih objekata koje su nam pomogle u rasvjetljavanju nekih naših krivičnih djela, ali ovaj projekat kada zaživi i kada sve kamere budu na onim mjestima na kojima smo mi predvidjeli da će nam dati najbolje rezultate, ti rezultati će biti mnogo, mnogo bolji", kaže Dragan Ćibić, zamjenik načelnika PU Banjaluka.

Banjalučani kažu da bi trebalo što prije krenuti s ovim projektom.

“Treba u svakom slučaju da ima. U još većim gradovina sve je pokriveno, tako da nema rizika ni ovdje da bude. Mislim da je to normalno.”

-Sigurno da je korisno za neke situacije kada zatreba. Vjerovatno se može neki snimak izvući.”

-Apsolutno, sve je to u redu i ja se sa tim potpuno slažem da to bude tako", kažu građani.

Projektom “Bezbjedan grad” predviđeno je da u 36 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj bude uspostavljen sistem video nadzora javnih površina. Video nadzorom će do kraja 2020. godine biti pokriveno i područje Kantona Sarajevo.