Tokom cijelog jučerašnjeg dana na širem području grada, Vatrogasna brigada je imala pune ruke posla. Tako su banjalučki vatrogasci u protekla 24 časa imali 18 intervencija, od čega čak 15 na gašenju požara izazvanog nesavjesnim paljenjem niskog rastinja, saopšteno je iz Odsjeka civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice.

Prvu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, vatrogasci su juče imali u prijepodnevnim časovima u naselju Grab, a zadnju oko 22 časa u Ulici Braće Miletića. Tokom jučerašnjeg dana, prema njihovim podacima, zbog nekontrolisanog paljenja niskog rastinja i požara šume intervenisali su i u: Drakuliću, Borkovićima, Obrovcu, Bistrici, Šargovcu, Ramićima, Piskavici, te ulicama: Nenada Kostića, Blagoja Parovića, Mlađe Čauševića i Stojke Vranješa.

Zbog sve učestalijih požara niskog rastinja, vatrogasci su i ovaj put apelovali na građane da se u čišćenju svojih domaćinstava uzdrže od bilo kakvih oblika paljenja na otvorenom.

"I jučerašnje intervencije su uglavnom bile zbog nekontrolisanog paljenja cijelih njiva. Apelovali smo u više navrata na sugrađane da ne vrše spaljivanje korova i drugog gorivog materijala već da na drugi način uređuju svoja imanja. Ukoliko ipak prilikom krčenja dvorišta i imanja, sugrađani imaju namjeru da zapale određeni otpad, potrebno je da se to sakupi na bezbjedno mjesto i da se vatra ne ostavlja bez nadzora. To je naročito opasno pri jakim naletima vjetra, što može prouzrokovati brzo širenje požara i dovesti do povećanja površine zahvaćene požarom ", kazali su iz Vatrogasne brigade.

I Šumsko gazdinstvo „Banja Luka“ apelovalo je na stanovništvo da ne pali vatru na površinama, koje se nalaze u neposrednoj blizini šuma.

"S obzirom na to da nam slijedi porast temperatura vazduha, dolazi do povećane opasnosti od pojave požara. Ovim putem apelujemo na stanovništvo da ne vrši paljenje vatre na površinama koje se nalaze u neposrednoj blizini kao i u samim šumskim sastojinama", saopštili su iz Šumskog gazdinstva „Banja Luka.