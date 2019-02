Banjalučka inspekcija: Meso iz uvoza je ispravno

Uvozno meso u banjalučkim prodavnicama je ispravno - potvrđeno je iz gradske inspekcije. Nakon što su se u medijima pojavili snimci iz Poljske, na kojima se očigledno bolesne životinje vuku u klaonicu, veterinarski inspektori u Banjaluci su prošle sedmice dodatno testirali meso u šest tržnih centara.

"Moram da kažem da su rezultati negativni, znači da je meso ispravno, što je za nas potvrda da se radi o dobrom inspekcijskom nadzoru, od granice, i o ovom uvoznom mesu koje dolazi na naše područje, da je dobrog kvaliteta", rekao je Janko Kecman, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Banjaluka.

Kancelarija za veterinarstvo je ranije potvrdila da nema mesa iz sporne poljske klaonice na tržištu u BiH. Svježe meso već na granici prolazi rigorozna testiranja, pa je teško da bilo šta zaraženo može ući u zemlju, kažu u Veterinarskom institutu Republike Srpske. Slične testove prolazi i domaće meso.

"Sporadično može da se desi da bude neki uzorak koji ne odgovara pravilniku o mikrobiološkim kriterijumima za hranu, ali nema veliki procenat odstupanja od mikrobiološke ispravnosti. Posebna pažnja se obraća na prisustvo mikotoksina, teških metala i prisustvo određenih rezidua u mesu. Od tih rezidua najopasnije za ljudsko zdravlje su rezidui antibiotika", ističe Željko Sladojević, direktor Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan".

Domaći proizvođači smatraju da je njihovo meso pod boljom prismotrom, jer se stoka kontroliše i prije i poslije klanja, dok se kod uvoznog mesa od cijelog šlepera - testira samo mali uzorak. Niske cijene dovoljno govore, smatra Lazo Šešić.

"To iz uvoza uzima najviše sirotinja. To je jeftino. Telad su npr. sada osam KM živa vaga, a oni daju u prodaji 7,45. Neka se zapita narod šta jede. To meso što se izveze, to oni ne bi dali svojim ljudima. Oni bi to na zapadu morati spaliti, a skuplje im je spaliti nego dati džabe", kaže Lazo Šešić, vlasnik "Mesnice kod Laze".

Inspektori u Banjaluci će ubrzo da zakucaju na vrata Šešiću i drugim domaćim proizvođačima, jer su sada na redu njihovi proizvodi. Meso će biti testirano na antibiotike, hormone, pesticide i teške metale. Osim mesa, pod lupom inspekcije će se naći riba, mlijeko i jaja.