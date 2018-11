Banjalučanka u hljebu našla ekser FOTO

Udruženje za zaštitu potrošača DON objavilo je na svom Fejsbuk profilu fotografije bijelog hljeba, u kojem je jedna Banjalučanka, kako tvrdi, pronašla ekser.

Ona je rezani hljeb, zamotan u celofan, pazarila u jednom marketu.

– Hljeb je stvarno bio svjež, ali kada sam u jednom parčetu vidjela ekser – prestravila sam se. I to najviše zbog malog djeteta jer voli samo da jede sredinu hljeba – ispričala je za Srpskainfo majka, čiji identitet je pozat redakciji ovog portala.

Ona je slučaj fotografisala, ali nije, kaže, zvala inspekciju jer nema više povjerenja ni u koga.

Obratila se jedino Udruženju za zaštitu potrošača DON, koje je još jednom pozvalo sve potrošače da dobro otvore oči i da slične slučajeve obavezno prijave nadležnim odrganima.

– Kada kupite hljeb i ne sanjate da ujedno dobijete i stimulator za povećanje željeza u krvi. Da se greške dešavaju toga smo svi svjesni, ali da se ne želimo izviniti i prihvatiti činjenicu da to može da se svima desi, da ćemo se potruditi da do toga više ne dođe. Umjesto toga želimo da sudimo potrošaču??? Jer Bože moj, sve je ovo izmišljeno, mi jedini ispravno radimo, nagovorila ih konkurencija. No ovo je stvarna priča iz jedne od pekara… Ne dozvolite da se ovo i Vama desi, idite do trzišne i sanitarne inspekcije i ovo prijavite, samo tako ćemo suzbiti bahato ponašanje pojedinih proizvođača hljeba – rekli su iz DON-a.