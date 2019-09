"Banj bus" vozi i u oktobru

Za mjesec dana, koliko je u funkciji panoramski mini bus, na Banj brdo je prevezeno oko 3.000 hiljade putnika, potvrđeno je u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.



"Možemo biti zadovoljni odzivom naših sugrađana i turista jer je ova vrsta prevoza do najpoznatijeg banjalučkog izletišta opravdala naša očekivanja", istakao je šef Odsjeka za saobraćaj Slavko Davidović.

On je ukazao da je ove godine za ovaj prevoz angažovano veće vozilo, koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom, majkama sa kolicima i malim bebama, kao i biciklistima koji mogu da unesu svoj bicikl u bus.

Direktorica humanitarne organizacije "Partner" Olivera Mastikosa, kaže kako je poslije dužeg vremena posjetila Banj brdo, pošto je "Banj bus" prilagođen i osobama sa invaliditetom.

"Još od postavljanja rampe i zabrane kretanja vozilima, nisam bila u mogućnosti da posjetim Banj brdo. Sada smo, međutim, u prilici da, koristeći ovaj prevoz posjetimo ovo izletište, zbog čega sam zaista sretna, a vjerujem i brojne druge osobe sa invaliditetom", kaže Mastikosa.

Prema najavama iz resornog odjeljenja, prevoz na Banj brdo biće najvjerovatnije produžen i za period nakon 31. septembra, a u zavisnosti o vremenskih uslova biće donesena odluka da li će tada biti organizovana samo vikendom ili, kao i sada, svakodnevno. Cijena prevoza je ista kao i prošle godine i iznosi 1 KM, a za djecu do pet godina je besplatno. Polazna stanica mini busa je kod fabrike obuće "Bema". Prema redu vožnje "Banj bus" radnim danom saobraća od 15.00 do 19.00 časova, a vikendom od 9.00 do 19.00 časova.