Amidžić: Priče da će Banjaluka biti u mraku pričaju zlonamjernici

Priče da će Banjaluka biti u mraku, da će gradnja stati, priče su zlonamjernika najvećeg grada Republike Srpske, kaže u Dnevniku plus, Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

- Bez obzira na pandemiju nastaviće se investicije. Banjaluka neće stati. Svaki građani može na sajtu grada da pogleda prijedlog budžeta - rekao je Amidžić.

On ističe da je i dalje najveća odgovornost za usvajanje budžeta leži na Gradskoj upravi, odnosno gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

- Skupštinska većina je dala slobodu Gradskoj upravi da kreira 96 odsto budžeta, ali smo zadržali pravo da damo sugestije na četiri odsto budžeta. Onaj ko želi da grad Banjaluka ide naprijed i da ima pozitivne trendove, treba da prihvati činjenicu da je za te odbornike glasalo 60.000 ljudi i da oni žele da utiču svega četiri odsto budžeta - naglasio je Amidžić.

Skupština većina je predložila amandamane u kojima su predviđena izdvajanja za penzionere, zdravstvene radnike, ugostitelje, porodilje.

- Nažalost, nismo dobili ni tu podršku Gradske uprave, a očekivali smo da će prigliti takve prijedloge. Nikome nije drago, što imamo ovakvu situaciju, vanredni rashod, ali to je sastavni dio jednog grada. Sjećamo se poplava iz 2014. godina, nije se moglo to planirati, ali Banjaluka je tada odgovorila na pravi način. Uopšte je suludo da raspravljamo da li treba da pomognemo one najugroženije - ističe Amidžić.

On je podjsetio i na budžet grada Banjaluka prije nekoliko godina.

- Prije četiri godine budžet Banjaluke iznosio je 128 miliona maraka. Mi danas imamo Nacrt budžeta od 150 miliona KM, ako je tada moglo sve da funkcioniše, ne znam kako sa 20 miliona KM više neće moći - podsjetio je Amidžić.