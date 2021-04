Aleksić i dalje na bolovanju, čeka odgovor o radnom mjestu u "Akvani"

Bojan Aleksić radnik JP Akvane i dalje ne zna šta će biti sa njegovim radnim mjestom. Tokom bolovanja je dobio obavještenje da će ostati bez posla. I to zato što mu novo rukovodstvo nije vjerovalo da ima valjan razlog za bolovanje.

Brže bolje su iz rukovodstva Akvane reagovali na prilog ATV, u kojem smo naveli da je Bojan Aleksić bez posla ostao na bolovanju. Kažu da je postupak još u toku, iako su prije skoro mjesec dana na oglasnoj tabli objavili da Aleksićevo radno mjesto više ne postoji. Poslali su ga i na pregled komisije.

"Aleksiću je zbog sumnje da lažira bolovanje, zakazan vanredni medicinski pregled na koji treba da se javi. Nakon čega će biti poznato više detalja", poručuju iz Akvane.

I javio se. Komisija je vidjela ono što rukovodstvo Akvane nije vjerovalo. Zbog teških povreda produženo mu je bolovanje do 14.04. Aleksić nije jedini. Tri radnika su već dobila rješenje o otkazu od strane novog rukovodstva i to poštom, saznaje ATV. Međutim, direktor Akvane priča drugu priču i to u najvišem organu grada.

"Do sada ni jedan radnik nije dobio otkaz", kaže v.d. direktora JP Akvana, Velibor Vukajlović.

U pitanju je politički obračun novog rukovodstva i novog direktora sa radnicima, jasan je šef Kluba odbornika SNSD-a u banjalučkoj Skupštini. I danas je gradonačelniku uputio nekoliko odborničkih pitanja o dešavanjima u Akvani.

"Tražio sam ugovor koji je uprava dala novom direktoru, platne razrede, koeficijente, novu sistematizaciju, broj radnika. Takođe sam tražio da mi se dostave platne liste od prethodnog direktora Akvane kako bismo ih mogli uporediti sa ovim sada primanjima koje prima gospodin Vukajlović. Ono što je činjenica jeste da se na istaknutim članovima SNSD-a se vrši teror, da ne kažem mobing. Nekoliko istaknutih aktivista SNSD-a je dobilo otkaz, neki ga očekuju ovih dana", kaže Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Upravo u JP Akvana se desilo ono za šta se tokom predizborne kampanje glasno zalagao banjalučki gradonačelnik – da neće biti posla bez konkursa.

Dok su jedni dobili otkaze, bez konkursa, posao u tom preduzeću dobilo je šest radnika.