"Agape" podnio zahtjev za legalizaciju tende

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, izjavio je da je u četvrtak izdano rješenje o rušenju, kako je naveo nelegalno izgrađenog dijela restorana "Agape" koji je u vlasništvu Gorice Dodik, kćerke Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, na šta je Dodikova odgovorila da priče Stanivukovića da se dio bašte treba rušiti nisu istinite, te da su sve procedure ispoštovane.

"Bašta ovog restorana ima upotrebnu dozvolu, ali da budu suncobrani, eventualno stolovi i stolice, a ne tende, betonirani šankovi i čitav jedan dio nadograđen gdje bude skladište. Inspekcija je došla i sve pregledala bez da je iko može podmititi ", kazao je Stanivuković.

Gorica Dodik, vlasnica restorana "Agape", istakla je da po tom rješenju o kome Stanivuković priča po medijima piše da se ruši tenda, a ona se vodi kao montažno-demontažni objekat.

Takođe je navela da Stanivuković ima neka svoja tumačenja, i ne poznaje zakon.

“Da sam htjela da se bahatim kako on priča, ne bih legalizovala ni zatvorenu terasu, odnosno zastakljeni dio bašte koji gleda prema Trgu Krajine", kazala je Dodikova.

Prema njenim riječima, u ovom lokalu nisu znali da se tenda treba legalizovati, pa su naknadno podnijeli zahtjev za njenu legalizaciju.

"Tenda je izgrađena prije 2018. godine i prema Zakonu o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske svi objekti koji su izgrađeni prije 2018. godine mogu se naknadno legalizovati. Mi imamo sve dokaze, dokumente, ugovore sa izvođačima radova, kao i odobrenje i saglasnost od robne kuće "Boska” jer je to u sklopu njihovog objekta. Nismo prekršili nijednu proceduru", navela je Dodikova.

Istakla je takođe da ne razumije kakve veze ima Gradska uprava sa Robnom kuća "Boska" koja je privatizovana, i od koje je "Agape" dobio sve moguće saglasnosti.

"Stanivuković ima neka svoja tumačenja i ne poštuje zakon. On samo pravi pritisak da je to nešto što pripada njemu. Mi smo tendu uputili na legalizaciju i to rješenje kada dobijemo, imamo pravo na žalbu i ona se automatski usvaja i time osporava njegovo rješenje za rušenje. Tako zakon kaže", poručila je Dodikova.

Inače, Stanivuković je o "Agapeu" govorio danas nakon saslušanja u Policijskoj upravi Banjaluka u svojstvu osumnjičenog za krivična djela neovlašteno fotografisanje i snimanje restorana “Kajak” i ugrožavanja bezbjednosti Srećka Radišića i njegove porodice.

Stanivuković je povodom saslušanja istakao da je za sve krivične prijave koje je dobio nije podignuta nijedna optužnica.