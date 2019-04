Aerodrom Banjaluka odlična prilika za reklamu turističke ponude

Štandovi sa promotivnim lecima, autohtonim proizvodima i hranom, uskoro bi mogli da se nađu u zgradi banjalučkog Aerodroma kako bi oni koji prvi put dolaze u Republiku Srpsku i Banjaluku, već po izlasku iz aviona, mogli da osjete dobrodošlicu i ono što ih čeka kod nas.

Kad putnike dočekate uz domaće proizvode i tako im poželite dobrodošlicu, toga će se sigurno sjećati. To je, ujedno, i odlična turistička reklama, kaže direktor Aerodroma.

"Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da se uključe i svi turistički subjekti od turističke organiazcije do turističkih agencija do svih onih koji su iz te djelatnosti i da vidimo šta je to sve neki naš zajednički turistički proizvod koji možemo da ponudimo i na taj način povećamo", kaže Zoran Injac, v.d. direktor Aerodroma Banjaluka.

Nije loša ideja, kažu u Laktašima. Aerodrom je na njihovoj teritoriji pa u tome vide mnogo potencijala. Spremni su da učine sve da privuku turiste koji slete na Mahovljane.

"Postoji i potreba našeg rekalmiranja na samom aerodromu. Da promovišemo sve turističke potencijale opštine Laktaši kao i smještajne kapacitete. Povećava se sve više broj turista, kao i dolazaka a to je omogućeno ovim novim linijama koje su na aerodromu Banja Luka", kaže Miloš Vujinić, direktor TO Laktaši.

I mi bi mogli da se promovišemo u zgradi Aerodroma, kažu u Nacionalnom parku Kozara koji je, prošle godine, prebrojao 130 hiljada turista.

"Sigruno da je odbra solucija i ta reklama oko samog aerodroma. Dali ste nam dobru ideju da vidimo u budućnosti, ako bude odgovarajuća ponuda ako to bude adekvatna cijena da razmislimo i o tom načinu reklamiranja", kaže Dragan Romčević, direktor Nacionalnog Parka Kozara.

Predstavljanje turističke ponude u aerodromskim zgradama je uobičajena stvar, pogotovo u manjim mjestima gdje rade niskotarifne avio kompanije. U njemačkom Memingenu putnike, nerijetko, dočekuju sa bavarskim perecima dok vam u portugalskom Faru pjevaju tradicionalni fado.