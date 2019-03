Zvijezda ostala bez pobjede u sudijskoj nadoknadi

Bagarić je u sudijskoj nadoknadi šokirao Zvijezdu 09 i donio bod Širokom u Ugljeviku (1:1), dok je Krupa poražena u Sarajevu 1:2.



Široki je bio agilniji na početku meča. Gosti su imali više loptu u posjedu. Međutim nisu uspijevali opasnije da ugroze gol Zvijezde.

Zvijezda je zaprijetila u 28. minutu. Huseinbašić je ispratio akciju saigrača, dobro šutirao no Zlomislić je bio oprezan. Odmah zatim je opet zaprijetio Huseinbašić nakon slobodnog udarca. Nakon kornera u finišu prvog dijela Zvijezda je mogla do gola. Šutirao je Marko Brkić, lopta je bila u šesnaestercu no gosti su izbacili i otklonili opasnost.

Široki je krenuo još ofanzivnije na početku drugog dijela. Zvijezda je čekala svoju šansu i dočekala je u 65. minutu. Huseinbašić je odlično pronašao Fedora Predragovića, koji je smireno pogodio za vođstvo.

Minut kasnije Stanić je sam izašao pred Erića, ali je poslao loptu preko gola. Zatim su udarcima iz daljine prijetili Predrag Zekanović i Fedor Predragović. I kad se činilo da će tri boda ostati u Ugljeviku, Bagarić je pogodio za 1:1 u sudijskoj nadoknadi.

Krupa je poražena u Sarajevu. Domaći tim je već u četvrtom minutu poveo protiv Krupe. Nakon ubačaja loše je reagovala odbrana gostiju, lopta se odbila do Emira Halilovića koji je potpuno sam poslao loptu iza leđa Markovića.

Zatim su domaći tražili penal, ali je sudija Musa pokazao da se meč nastavi. U 26. minutu sjajna intervencija Mateja Markovića koji je zahvatio loptu nakon udarca Handžića sa četiri metra. Lopta je zatim pogodila prečku pa je propao još jedan napad Sarajeva.

U 36. minutu sjajan napad Krupe. Lazić je loše reagovao, Saša Nikodijević je to kaznio i donio izjednačenje na Koševu.

U nastavku jalovi napadi Sarajeva su trajali sve do 73. minuta kada je Mersudin Ahmetović ipak zatresao mrežu nakon centaršuta Halilovića. U finišu Krupa je imala sjajnu šansu za novo izjednačenje ali nije pogodila.

Rezultati:

Zvijezda 09 – Široki 1:1(0:0)

Sarajevo – Krupa 2:1 (1:0)

Tuzla siti – Čelik 1:1 (1:0).

Nedjelja:

Gošk – Sloboda (15.00)

Zrinjski – Radnik (15.00)

Željezničar – Mladost (18.00).

Plasman: Sarajevo 49, Zrinjski 39 (meč manje), Široki Brijeg 32, Mladost 29(meč manje), Željezničar 28 (meč manje), Sloboda 28 (meč manje), Radnik 25 (meč manje), Čelik 25, Zvijezda 23, Tuzla siti 21, Gošk 18(meč manje), Krupa 16.