Razlog neigranja Mihtarjana je politička situacija, odnosno loši odnosi Azerbejdžana i Jermenije.

Kao što je poznato, dvije zemlje se spore oko regije Nagorno-Karabah, a državljani Jermenije koji uđu u Azerbejdžan mogu biti uhapšeni, u što se ubraja i zvijezda Arsenala.

Arsenal je u cijelu priču uključio i UEFA-u, ali nije uspio dogovoriti dolazak svog fudbalera u Baku.

- Razočarani smo što vas moramo obavijestiti da Henrik Mhitarjana neće putovati s ekipom u Azerbajdžan na finale - naveli su iz Arsenala.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."

— Arsenal FC (@Arsenal) May 21, 2019