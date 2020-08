Zvezda traži istragu: Odžo nije imao dozvolu za treniranje

Košarkaški klub Crvena zvezda zatražio je hitno otvaranje istrage od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Tužilastva povodom tragične smrti Majkla Odža.



Majkl Odžo preminuo je u petak od posljedica srčanog udara u 27. godini, i to na individualnom treningu. Ovaj 216 cm visoki centar, koji se, prema riječima njegovog dosadašnjeg kluba, u više nego prijateljskom odnosu rastao prije dva mjeseca sa KK Crvena zvezda, prije samo mjesec dana preležao je infekciju novim, SARS-CoV-2 tipom korona virusa, piše Blic.

Crveno-bijeli imaju informacije da Odžo kao teški rekonvalescent, nije imao saglasnost nadležne zdravstvene ustanove da se vrati treninzima. Zvezda je tim povodom spremna da dostavi sve informacije nadležnim organima do kojih je došla, kako bi se rasvjetlile sve okolnosti koje su dovele do toga da je profesionalni sportista koji nije imao dozvolu da trenira – to činio u neadekvatnim uslovima od 3. avgusta 2020, u dvorani u kojoj je nažalost i preminuo 7. avgusta.

Crveno-bijeli ističu da je Odžo posljednje ljekarske kontrole na kojima je bio negativan na Covid-19 obavio tek petog dana avgusta, dva dana prije tragične smrti – kada, po njihovim saznanjima, nije dobio dozvolu za trening. Obdukcija dokorašnjeg centra crveno-bijelih biće obavljena u ponedjeljak, 10. avgusta.