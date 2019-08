Zvezda remizirala protiv Kopenhagena

Crvena zvezda je na stadionu “Rajko Mitić” odigrala nerešeno 1:1 protiv Kopenhagena u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Domaći su do gola stigli u 44. minutu, kada je Milan Pavkov šutirao, ali je izblokiran zatim je lopta došla do Marka Marina, pa opet do Pavkova, napadač crveno-bijelih je iz okreta šutirao, ona je zakačila Viktora Nelsona i iznad ruku nemoćnog golmana Stena Gritenbusta završila u mreži.

Nažalost Beograđani nisu uspjeli da zadrže prednost i sačuvaju svoju mrežu, a danski tim je u nastavku susreta bigrao mnogo ofanzivnije.

To im se isplatilo u 84. minutu, kada je Dušan Jovančić oborio Pepa Bila, a Jonas Vind je minut kasnije sa bijele tačke “panjenkom” savladao Milana Borjana.

Revanš utakmica biće odigrana za sedam dana (13. avgust) na stadionu Telia Parken u Kopenhagenu, gdje će srpski šampion morati da postigne gol kako bi imala šansu za prolaz u plej-of za plasman u Ligu šampiona.

Rezultati prvih mečeva 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona:

APOEL – Karabag 0:2

PAOK – Ajaks 2:2

Dinamo Zagreb – Ferencvaroš 1:1

Klub Briž – Dinamo Kijev 1:0

Crvena zvezda – Kopenhagen 1:1

(Srpskainfo)