Zvezda poražena od Žalgirisa u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Žalgirisa sa 75:69 u trećem kolu Evrolige i sada imaju skor 1-2. Sa druge strane, ekipa iz Kaunasa ima maksimalnih 3-0.

Džordan Lojd ponovo je bio najefikasniji kod crveno-bijelih sa 19 poena (3-5 za dva, 3-9 za tri), uz 5 skokova i 3 asistencije, ali i 4 izgubljene lopte, Dejan Davidovac dao je 11 poena (4-7 iz igre), 4sk, koliko i Kori Volden (4-10 iz igre, 3ast). Lengston Hol ubacio je 9 poena (4-11 iz igre), uz po 3 skoka i asistencije, a Ognjen Kuzmić imao je 8 poena i 6 skokova.

U pobjedničkom timu istakao se Lukas Lekavičijus sa 16 poena (6-7 iz igre) i 4 asistencije, nekadašnji kapiten Partizana Žofre Lovernj dodao je 12 poena i 8 skokova, sjajan je bio Rokas Jokubaitis sa 9 poena (4-10 iz igre), 6 skokova i 5 asistencija, a Rubit je postigao 8 poena.

Počeli su crveno-bijeli vrlo dobro u odbrani, stigli do +7, a problemi su počeli ulaskom rezervista – Zvezda je slabo branila pik-en-rol, Rit se mučio sa Lovernjom, vodio je Žalgirisa sa sedam poena razlike, da bi na poluvremenu bilo 39:33.

Davidovac je zablistao na startu treće četvrtine, dao je 11 poena u tom intervalu, a vidno bolju odbranu crveno-bijeli nisu iskoristili da se odlijepe i poslije je Žalgiris počeo da stvara otvorene pozicije za tri poena i pred ulazak u posljednjih deset minuta imali su +2.

Zvezda je potpuno bezidejna bila u napadu u posljednjem periodu – Lojd je dao dva penala u ranoj fazi, a sve do njegovog ulaza na 2:44 do kraja crveno-bijeli nisu dali niti jedan koš. Dobrom odbranom Zvezda se održala ipak u igri, bilo je -5 poslije tog pogotka Lojda, Hol je jednom pogodio, ali je na 56 sekundi prvo promašio sa distance za izjednačenje, da bi napravio faul na Lekavičijusu i poklonio mu dva bacanja – bio je to prvi koš za Žalgiris poslije šest minuta.

U narednom napadu Volden je igrao jedan na jedan, krenuo na prodor i promašio i to je de fakto bio kraj.

U sljedećem kolu u četvrtak crveno-bijeli gostuju Asvelu od 20.45 (ako do tog meča uopšte dođe), dok Žalgiris dočekuje Anadolu Efes od 19 časova.