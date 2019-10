Zvezda pala u produžetku!

Crveno-bijeli su užasno počeli meč, gubili su 19:4 jer su gubili mnogo lopti, a Makabi je na drugoj strani dolazi do poena iz kontri.

Utakmica je bila loša na obje strane, ali poslije prve četvrtine se igralo više u ritmu koji odgovara Zvezdi, nešto sporije. Prilazili su gosti nekoliko puta, Perperoglu je držao tim u igri, ali bi Makabi po pravilu odbijao te nalete.

Nisu crveno-bijeli do posljednjeg perioda prišli na više od -7, a onda je Beograđane probudio tandem Čović-Dobrić. Čović je pogodio dvije trojke i razigrao ostatak ekipe, asistirao i Dobriću za trojku, koji potom dvaput u nizu poentira poslije skokova u napadu.

Tako je Zvezda obezbijedila sebi dramu, domaćima je ušla voda u uši, ali Tomićev tim nije zadao završni udarac. Pri neriješenom rezultatu prvo je Dženkins promašio trojku, a u posljednjem napadu Zvezda je savršeno izradila poziciju, ali je Beron promašio otvorenu trojku sa vrha kapice.

U dodatnih pet minuta dileme nije bilo, Vilbekin je otvorio produžetak sa pet poena, poslije prodora Voltersa bilo je +7 i na kraju je Zvezda pretrpjela ubjedljiv poraz.

The FAKE OUT from @scottiew_5 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5c5hTdmeP4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2019