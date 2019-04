Zvezda pala u "Morači", Budućnost produžila finalnu seriju VIDEO

Budućnost je smanjila u finalu ABA lige na 1:2 nakon što je savladala Crvenu zvezdu 80:72. Ovo je prva pobjeda crnogorskog tima u duelima sa Beograđanima.

Podgoričani su otpor rivala slomili sjajnom odbranom u trećoj četvrtini kad su gosti ubacili samo osam poena.

Crvena zvezda je odmah na startu trećeg meča uspjela da stekne prednost. Beograđani su poveli 9:4, ali je domaći tim uspio da poenima Kola dođe do izjednačenja 11:11.

Gosti su zatim sa dvije "trojke" Filipa Čovića došli do plus sedam (14:21). U drugom periodu sjajnu partiju pružio je Rivers. Krilo Zvezde je nastavio da pogađa pa su Beograđani došli do dvocifrene prednosti.

Budućnost je iskoristila izlazak Filipa Čovića iz igre da napravi dodatni pritisak ne prenosu lopte pa su došli do nekoliko laganih poena i prišli su na 34:38, ali je tada Goga Bitadze napravio glup potez. U momentima kad je njegova ekipa osvojila loptu, rukom je gurnuo Riversa i zaradio nesportsku, pa se Zvezda sa linije slobodnih bacanja opet odvojila, a zatim trojkom Berona došla i do maksimalnih plus 12 (46:34). Do odlaska na odmor Budućnost je uspjela da smanji zaostatak na pet poena.

Nastavak je donio veoma jaku odbranu sa puno borbe a domaći tim je uspio da u 26. minuti dođe do izjednačenja 56:56. Pritisak na prenos lopte je donio rezultat pa Beograđani nisu imali rješenja u napadu. Serijom 16:1 u tim momentima domaći su došli do 66:56. Zvezda je bila katastrofalna u napadu gdje je ubacila samo osam poena.

Do kraja Podgoričani su samo održavali prednost ne dozvoljavajući Beograđanima da zaprijete.

U pobjedničkom timu Noris Kol je ubacio 20 poena, dok je Koti Klark dodao 14. Kod Zvezde KC Rivers je ubacio 19 poena ali sve je postigao u prvom poluvremenu, dok je Bili Beron imao 12 poena.

Četvrti meč je u petak u 19 časova.