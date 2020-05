Zvezda otkrila otkud Džordanu grb crveno-bijelih u sobi

Prije nego što je postao "Leteće visočanstvo" Majkl Džordan je sa svojim koledžom Sjevernom Karolinom gostovao po Evropi i igrao mečeve protiv evropskih klubova. Zvezda na klupskom sajtu piše da je tim utakmicama smanjivan jaz između dva kontinenta, a u jednoj od situacija se u središtu priče našao i srpski klub.

Zvezda je 1983. igrala u Solunu na turniru protiv Karoline i na istom turniru su bile i ekipe Grčke i italijanskog Berdena. Priča se da je finale između Zvezde i Sjeverne Karoline prijatilo čak pet hiljada ljudi, a da je američki koledž slavio 105:104 poslije produžetka.

