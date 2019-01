Zvezda eliminisana iz Evrokupa

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od Limoža sa 72:71, u petom kolu grupe G top 16 faze Evrokupa.

Ovim porazom izabranici Milana Tomića je eliminisani su iz Evrokupa i nemaju šanse da se plasiraju u narednu fazu takmičenja.

Crveno-bijeli ispustili su pobijedu u Francuskoj, pošto su vodili sa velikih sedam poena prednosti na dva minuta do kraja.

Ipak, šampion Srbije nije uspio da pogodi niti jedan šut do kraja meča, Limož je to iskoristio i preko Rusela su došli do trijumfa. Zvezda je imala napad za pobjedu, ali je Reglend loše dodao loptu do Perperoglua koji je promašio trojku.