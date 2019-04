Zvezda deklasirala Budućnost VIDEO

Crvena zvezda je povela u finalnoj seriji košarkaške ABA lige. Beograđani su sjajnom partijom u posljednje dvije četvrtine deklasirali Budućnost 91:72.

"Crveno-bijeli" su bili sjajni u šutu za dva i tri poena, dok se igra Podgoričana u nastavku raspala.

Budućnost je finalnu seriju otvorila sa dvije trojke Goge Bitadzea. Međutim Zvezda je uspjela da preko Majkla Odže uhvati priključak napravi seriju 8:0 i dođe do prednosti zatim 13:8.

Na startu druge četvrtine nekoliko loše odigranih napada beogradskog tima, Budućnost je kaznila i stekla šest poena prednosti. Podgoričani su bili bolji u skoku dok se Zvezda mučila sa linije slobodnih bacanja i u prve dvije četvrtine imala je šest nerealizovanih bacanja.

U finišu ovog perioda Čović je inicirao seriju domaćih svojom "trojkom", a ulogu asistenta preuzeo je Bili Beron pa se na odmor otišlo sa vođstvom Beograđana 45:42.

Nastavak je donio dva minuta bez poena, a onda je Kol donio izjednačenje (45:45). Ipak, Zvezda je na krilima Bilija Berona došla do dvocifrene prednosti, a sjajan posao napravio je Mo Faje u oba pravca.

Serijom 11:0 beogradski tim je došao do najveće razlike - plus 15 (62:47). Seriju domaćeg tima prekinuo je Nemanja Gordić sa linije slobodnih bacanja. Perperoglu je sa greškama u napadu omogućio gostima da smanje zaostatak, ali je Ognjen Dobrić trojkom vratio Zvezdu na plus 13 na kraju treće četvrtine (65:52).

Šampion Srbije je u posljednjoj četvrtini nastavio u svom ritmu. Pogađali su Beograđani šuteve za tri poena, pa su došli do velikih plus 20 (80:60) na četiri minuta do kraja i tu je pobjednik već bio riješen.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Bili Beron sa 19, te Ognjen Dobrić sa 12 poena. U timu Budućnosti Noris Kol je postigao 18 poena.

Naredni meč je u nedjelju u 19 časova.