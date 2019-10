Zvezda bolja od Fenerbahčea

Po četvrtinama je bilo: 15:16, 20:14, 16:13, 17:13.

Nakon podnošljivog poraza u prvom kolu u Atini od Panatenaikosa, Zvezda je i u drugom kolu bila "autsajder", ali pred fantastičnom beogradskom publikom, kojih je bilo oko 18 hiljada, "crveno-bijeli" su došli do velikog trijumfa.

Gotovo svih 40 minuta igre Zvezda je kontrolisala igru, ali i rezultat, iako vodstvo nikada nije bilo veće od maksimalnih 10-ak poena, pa do jednog koša, na koliko se bio približio "Fener" u 33. minutu.

Susret je počeo ovacijama sa tribina Vladimiru Štimcu, ali i zvižducima za Nikolu Kalinića, igračima koji danas sa uspjehom nose dres turskog velikana.

That's SLICK!@Zo_Brown shows off his mocves and gets to the basket!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yGpCskO8Mj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019