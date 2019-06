Zverev: Đoković je favorit za osvajanje Vimbldona

Njemački teniser Aleksander Zverev rekao je da je Novak Đoković s razlogom najbolji teniser svijeta i da je favorit za osvajanje Vimbldona.

Zverev ne krije da je njegov cilj osvajanje titule na najprestižnijem turniru, ali isto tako je savršeno svjestan od koga se očekuje da podigne trofej u Londonu.

U intervjuu za Daily mail, Aleksander nije štedio pohvale kada je govorio o Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru, jednim od najboljih tenisera svih vremena.

"Meč protiv Novaka na završnom Mastersu u Londonu je najveća titula u mojoj karijeri, ali se nadam da će se to promijeniti za dvije nedelje od sad. Izgubio sam tada od Novaka u grupi, ali sam se dobro spremio za finale, igrao agresivno. Da ne pričam kako sam se osjećao kada sam u polufinalu savladao Federera", rekao je Zverev.

Rad sa nekadašnjim šampionom Ivanom Lendlom podigao je njegovu igru na viši, posebni nivo tenisa.

"On donosi mentalitet šampiona, uspijeva da vas nauči kako na kom turniru da se ponašate i šta da radite. Kada dođem do polufinala i finala, on je jedini koji može da me pogura preko ivice", poručio je Zverev.

Takođe, Nijemac je napomenuo da je prema njegovom mišljenju favorit za osvajanje Vimbldona upravo Đoković.

"Naravno da je Novak favorit za osvajanje Vimbldona, posebno na način na koji igra ove sezone. Rodžer je i dalje nevjerovatan, mislim da ljudi treba da shvate koliko je teško igrati kvalitetan tenis na travi, a koliko igrača mogu jako lako da uhvate dobru nedjelju na Grend slemu. Serviraju jako, imaju po 50 vinera i prave iznenađenja, to će biti teško za svakog, čak i za Novaka", završio je Zverev.