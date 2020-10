ŽRK Borac: S ovom pobjedom učinili smo prvenstvo zanimljivijim

Na početku sezone kada su najavljivale borbu za vrh tabele, rukometašice Borca niko nije shvatao ozbiljno. Ali jedna pobjeda promijenila je sve.

Proteklog vikenda „osice“ su slavile u Grudama, kod istoimene ekipe, koja je godinama unazad nepirkosnoveni vladar BH parketa. Banjalučanke su odigrale perfektnu utakmicu.

Doskorašnji čuvar mreže Gruda Darjana Vukliš zaključala je svoj gol, a u napadu najbolji pojedinac bila je Anđela Stojanović sa 16 pogodaka. Sada će i ostale ekipe više da nas poštuju, kaže Anđela, skromno dodajući da su njeni golovi, rezultat timske igre.

"To su golovi cijele ekipe, tima, trenera, direktora...Trener je odradio odličan posao. Cijele nedelje smo se spremale za Grude. Mislim da je taktika bila izvanredna. jeste, postigla sam 16 golova, ali mislim da je odbrana dobila utakmicu. Opet ponavljam, to nisu samo moji golovi to su golovi cijele ekipe", kaže Anđela Stojanović.

"Ekipa Gruda je sigurno imala pritisak, kao apsolutni favorit na toj utakmici što smo mi na najbolji način iskoristili. S ovim je prvenstvo BiH postalo jako zanimljivo", dodaje trener Rade Unčanin.

Pokazali smo da ove sezone možemo svima da pariramo, kaže trener Borca. Ipak, dodaje Unčanin euforije ne smije da bude. Težak raspored i nekoliko gostovanja na vrućem terenu ne ide im na ruku, ali potajno se nada da bi do kraja jesenjeg dijela šampionata mogli da zadrže drugo mjesto.

"I druge ekipe će shvatiti da mi nismo ekipa kakva smo bili prošle sezone. Daleko više će da obrate pažnje na nas i neće biti nimalo jednostavno. Po nekoj mojoj računici mislim da je realno da ostanemo na drugom, trećem mjestu u jesenjem dijelu prvenstva. Onda u proljeće imamo daleko bolji raspored, što moramo da iskortistimo i pokušati da možda napravimo senzaciju", dodaje Unčanin.

" Idemo ka tome, guramo svoje ciljeve. Neće biti lako, ima tu još favorita. Rekla sam četiri favorita, Grude, Hadžići, Krivaja, Izviđač. Mislim da imamo pravo da se nadamo. Vrijedno radimo, svaki trening nam je kao utakmica i to se i vidi na terenu", kaže Anđela.

Poslije četiri odigrana kola Borac i Grude dijele prvo mjesto sa po tri pobjede i porazom. U narednom kolu, banjalučanke u subotu dočekuju Goražde.