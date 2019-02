ŽRK Borac na putu povratka u Premijer ligu BiH

RK Borac za nešto više od godinu dana došao je, od kluba koji je bio pred gašenjem, do stabilnog kolektiva. Klub je bez dugovanja, a posebno su ponosni na svoju školu rukometa, koja trenutno broji oko 40 novih članova.

Pred Upravom je bio težak zadatak, ali su malim koracima stigli do željenog cilja. Naredni jeste povratak u Premijer ligu Bh gdje su osice godinama unazad bile neprikosnovene. Tokom pauze stigle su dvije igračice, koje će, uvjereni su, biti prevaga na putu ka vrhu.

“Ponovo smo došli do ovog momenta kada Borac treba ponovo da uđe u Premijer ligu. Mi to očekujemo i upravo ovo pojačanje koje smo dobili, zahvaljujući i treneru i direktoru, jer smo shvatili da nam treba da bismo ušli u Premijer ligu. Očekujem to vrlo brzo. U toku ove godine ulazimo u premijer ligu i nastavljamo da se borimo, ne mogu reći za prvo mjesto, ali bar za prva tri mjesta”, rekla je predsjednik ŽRK Borac Nada Tešanović.



Greškom sekrtetara kluba, Borac nije prijavljen za takmičenje u Kupu BiH. Samovolja pojedinca, koji se nije konsultovao sa članovima Uprave ne smije da se ponavlja, kažu u klubu, a Jelena Popović je zbog toga juče razriješena dužnosti.

“To je jedan od propusta gdje nikoga nije konsultovala, i trenera, ni predsjednika kluba ni mene. Samo sam saznao iz novina da Mira igra protiv Doboja. Kad sam pitao šta se dešava, kaže ja nisam prijavila”, rekao je direktor kluba Darko Savić i dodao:

“To je završena tema, nismo igrali. Željeli smo i očekivali kad će to biti. Međutim ove godine ne igramo, igraćemo naredne godine. Neki su uzeli za pravo da odlučuju sami”.



Osice su trenutno druge na tabeli, sa samo bodom zaostatka za liderom Dobojom. Sezona u Prvoj ligi Republike Srpske nastavlja se 23., odnosno 24. marta.