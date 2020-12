Zlatan opet šokirao - Šveđanin izabrao idealni tim, a u njemu nema najboljih igrača današnjice

Zlatan Ibrahimović nastavlja da šokira planetu. Nakon skandalozne čestitke za Božić, saopštio je svoj idealni tim u kojem nema ni Lionela Mesija, ni Kristijana Ronalda.

Ibrahimović je istakao da je izabrao tim na osnovu fudbalskog kvaliteta ali i ličnog odnosa, a zanimljivo da je napomenuo da je Dijego Maradona bolji igrač od njega. Njegov idealni tim je počeo sa golmanom i odbranom.

"Đanluiđi Bufon je golman, igrao sam s njim u Juventusu. Bio je to poseban tim, baš mi je ostao u sjećanju. Ja sam tada bio mlad i svi su me gledali kao što ja sada vodim računa o mladim članovima Milana. Mnogo toga su me naučili. Maksvel – lijevi bek, a i prijatelj mi je. Onda Alesandro Nesta i Fabio Kanavaro kao štoperi. Fabio je bio lud, vozio me je po Napulju na njegovom skuteru. Bio sam baš mlad, nisam imao iskustva. A on i Lilijan Tiram su ga imali i previše. Volio bih da i sada igram s njima. No, desnog beka igrao bi mi Maikon. Kada je došao u Inter nije bio smatran tako kvalitetnim kao što je pokazao da jeste", istakao je Zlatan a prenosi Blic.

Zatim je Zlatan prešao na vezni red.

"Pavel Nedved, za mene broj jedan. On je osoba koja me je unaprijedila više od bilo koga drugog. Kada god bih ga vidio, shvatao bih da ono što ja radim – nije dovoljno. On je uvijek trenirao, bio je mašina. Uz njega, u veznom redu Patrik Vijera (s kojim je igrao u Juventusu) i Ćavi (s kojim je bio saigrač u Barseloni), dva velika šampiona".

Osvrnuo se "Ibra" na tu Barsinu ekipu malo detaljnije:

"Bio je to tako snažan tim… Prvih šest mjeseci su bili nestvarni, ali potom se nisam osjećao dobro zbog trenera".

A na kraju – špic:

"Za napad je lako: Zinedin Zidan kao ofanzivni vezni, a ispred njih Ronaldo "fenomen" i Dijego Maradona. On je bio najveći svih vremena, bolji i od mene. E, tako. Ovu ekipu bih mogao da treniram. A ko zna, možda stvarno i postanem fudbalski strateg jednog dana", zaključio je Zlatan Ibrahimović.