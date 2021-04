Milanski klub je najavio to zanimljivom objavom na Twitteru kojom je najavio svečanu ceremoniju, a italijanski novinari su već saznali da će on produžiti saradnju do ljeta 2022. godine.

S obzirom na to da će uskoro napuniti 40 godina, znači da će neuništivi Zlatan igrati fudbal i u petoj deceniji života. Ove sezone je u dresu Milana 15 golova u 17 nastupa u prvenstvu.