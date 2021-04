Zlatan Ibrahimović produžio ugovor s Milanom, igraće i u petoj deceniji života

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović je večeras i zvanično produžio ugovor s Milanom.





Ibrahimović će u oktobru proslaviti 40. rođendan, no to ga nije spriječilo da produži saradnju s Rossonerima, te je potpisao produženje ugovora do ljeta 2022. godine.

To znači da ćemo Šveđanina gledati i u njegovoj petoj deceniji života na zelenim terenima širom Evrope.

Nezvanično, on će za dodatnu godinu dana zaraditi 6,5 miliona evra uz dodatnih pola miliona kroz bonuse.

Ove sezone Zlatan je u dresu Milana 15 golova u 17 nastupa u prvenstvu.