ŽKK Orlovi počeli pripreme, cilj titula u prvenstvu BiH

Košarkašice Orlova u novu sezonu ulaze sa ambicijom da osvoje šampionsku titulu u BiH. Prošle ih je u tome spriječila pandemija virusa korona, gdje su na kraju zbog lošije koš razlike morale da se zadovolje drugim mjestom. Trener Dragana Svitlica danas je izvršila prozivku igračica. Ekipa je pretrpjela znatne promjene, ali Svitlica vjeruje da će nova energija u klubu donijeti i pozitivne rezultate.

"Dobra stvar je što se napravilo neko osvježenje ekipe, nova energija i mislim da će da bude jedna jako dobra priča. Treba još da nam dođu jedan ili dva igrača, na centarskoj i bekosvskoj poziciji. U odnosu na prošlu sezonu, ove imamo ambicije da osvojimo Kup Republike Srpske i BiH, prvenstvo BiH i da u WABA ligi napravimo što bolji učinak", kaže Dragana Svitlica, trener ŽKK Orlovi.

Dok se čekaju pojačanja, u klubu ne kriju da su zadovoljni jer su zadržali mlade igračice, koje su prošle sezone bile među nosiocima igre Orlova. Jedna od njih, Anđela Gligić, kaže da jedva čeka start sezone.

"Ambicije su uvijek velike. Uvijek imamo veliku želju za pobjedom. Jedva čekamo da krenemo sa košarkom, jer kao što znate dugo se nije igrala zbog ove pandemije. Svka djevojka ovdje posebno voli košarku i drago mi je što ćemo svi zajendo učestvovati u tako nečemu dobrom", kaže Anđela Gligić, ŽKK Orlovi.

"Prošle godine desilo se puno stvari, od virusa do prekida sezone i nismo imali dovoljno prostora da se dokažemo u najboljem svjetlu. Ove godine ćemo sve da opravdamo. Ja mislim da se može napraviti iskorak više. Prošle sezone kako je takmičenje odmicalo mi smo igrali sve bolje i bolje. Ove sezone nadam se da ćemo od početka krenuti jako i ostavriti bolji uspjeh sigurno", kaže Darja Babić, ŽKK Orlovi.

Čelni ljudi kluba poželjeli su ekipi puno uspjeha pred početak priprema i poručili da će učiniti sve da im obezbjede maksimalne uslove za nesmetan rad.

"Potrudićemo se da ova naša djeca, mlade Orlice dobiju optimalne ulsove da napreduju i ove godine, u svim kategorijama, od škole košarke do seniorki da imaju maksimalne uslove da nastave sa svojim razvojem.Ove djevojke zajedno sa Upravom, učiniće sve da u Banjaluku ove godine donesu titulu šampiona. Naravno, to su snovi, ali ko slijedi svije snove stigne i do cilja", kaže Nebojša Kuštrinović, član UO ŽKK Orlovi.

A do cilja će ih , kaže Kuštrinović pogurati i gradski rivali, koji su pohvalio je napravili dobre ekipe. Mladom Krajišniku i Feniksu poželio je mnogo sreće, ali ipak poručio da su u njima dobili motiv da pokažu ko je najbolji, ne samo u banjaluci već i u Republici Srpskoj.