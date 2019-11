ŽKK Orlovi imaju najboljeg strijelca WABA lige, ali su bez pobjede

Jelena Nikpaljević ovo ljeto stigla je u ŽKK Orlovi i pokazala se kao pravo pojačanje. Nakon šest kola u WABA ligi prvi je strijelac takmičenja, ali su njen individualni učinak zasjenili porazi.



Banjalučanke su bez pobjede u regionalnom takmičenju. Igranje na dva fronta uzima svoj danak, ali Orlice vjeruju da će rezulatati, kako sezona bude odmicala, biti bolji.

"Prvi put igram WABA ligu, imam iskustvo iz nekih drugih takmičenja. Statistika mi ne znači mnogo zbog poraza koje smo doživjeli. Nadam se da pobjedam kako bi se izdigli iz ove situacije. Prelagano smo ušle u ligu, mislile smo da možemo protiv ekipa koje su godinama tu. Stalni učesnici WABA lige bili su spremniji od nas, nadam se da u drugom dijelu sezone možemo do neke pobjede", rekla je Nikpaljevićeva.

Prije mjesec dana u klub je stigla Aleksandra Begenišić kao zamijena za povrijeđenu Amerikanku Miu Morison. Iskustvo koje je stekla igranjem u mnogim evropskim ligama, trebalo bi da prenese na mlad tim i pomogne ekipi da ostvaruje bolje rezultate. Bar kada je u pitanju regionalna liga, jer u domaćem prvenstvu Orlovi su trenutno drugi na tabeli.

"Mislim da nije pretjerano jaka liga, kao što naš rezultat trenutno govori. Ali kao što sam rekla ekipa je poprilično mlada i ovo je njima prvi put da igraju tu ligu, tako da neiskustvo trenutno čini svoje. Koliko mogu pokušavam da im pomognem, prvenstveno svojim savjetima. One to uvažavaju. Stalno traže da pričaju sa mnom, pitaju me sve što ih zanima i stvarno me poštuju i slušaju", rekla je Begenišićeva.

"Reprezentativna pauza nam je došla kao kec na deset", kroz šalu kaže trener Orlova Dragana Svitlica. To vrijeme iskoristili su da saniraju manje povrede i pripreme se za naredne utakmice. Svjesna je da njen tim nije dorastao izazovima u regionalnom takmičenju. Uz adekvatno pojačanje, mogli bi nečemu da se nadamo, kaže Svitlica.

"Velika je razlika između BiH i WABA lige. Mi smo klub koji je prvi put u toj ligi i bilo bi suludo da očekujemo neki rezultat, s obzirom na roster koji imamo. Ako uspijemo da dovedemo još par pojačanja možda možemo da očekujemo i neku pobjedu u WABA ligi i da iznenadimo na domaćem terenu neku ekipu. Međutim, ako ostanemo sa ovim rosterom teško je da pobijedimo bilo koju ekipu, u bilo kojem momentu protiv bilo koje ekipe", ističe Svitlica.



Orlovi u narednom kolu WABA lige dočekuju Banoviće, ekipu od koje su upisali jedini poraz u Premijer ligi BiH, dok ih u domaćem šampionatu očekuje duel sa Jedinstvom iz Tuzle.